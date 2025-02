Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Καρέ καρέ το love story με την Κέιτ Μίντλετον – Όλα όσα έκανε για ένα βλέμμα της

Όταν την είδε ήταν ένας φοιτητής του διάσημου Πανεπιστημίου St Andrews, στην Σκωτία, αλλά «έπαθε την πλάκα του» και αποφάσισε να την κάνει βασίλισσα. Πριν φτάσει εκεί, όμως ο σημερινός διάδοχος του θρόνου της Βρετανίας, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, έπρεπε να την κάνει να τον προσέξει και η Κέιτ Μίντλετον ήταν σκληρό καρύδι, όπως αναφέρει δημοσίευμα της Daily Mail.

Όσο την κοιτούσε, τόσο την ερωτευόταν, με φόντο το γραφικό σκηνικό της παραθαλάσσιας ομώνυμης πόλης στην Σκωτία, και τόσο προσπαθούσε να κεντρίσει το ενδιαφέρον της, αλλά η συμφοιτήτριά του έδειχνε απτόητη.

Ο Ουίλιαμ πάλι δεν ήταν καθόλου ρομαντικός, όπως είπε αργότερα ο αδελφός του πρίγκιπας Χάρι, στη χλιδάτη γαμήλια δεξίωση του ζευγαριού τον Απρίλιο του 2011. Το πόσο αδύναμος ήταν στο συγκεκριμένο θέμα φαίνεται από την πρώτη προσπάθεια του Ουίλιαμ να προσελκύσει τη μελλοντική του σύζυγο. Πρόσφερε 200 λίρες, σε μια «εσωτερική» φιλανθρωπική δημοπρασία με έπαθλο ένα ραντεβού με συμφοιτήτριες. Να. Πλήρωσε 200 λίρες για να βγει αυτός ραντεβού μαζί της και όχι κάποιος άλλος συμφοιτητής του. Μετά την είδε με ένα διάφανο νεγκλιζέ πάνω από εσώρουχα, σε μια επίδειξη μόδας, στο Πανεπιστήμιο πάντα, και τότε αναφώνησε: «Ω! είναι καυτή!».

Πάντως οι 2οο λίρες δεν πτόησαν την Κέιτ. Ωστόσο μετακόμισαν σε ένα διώροφο διαμέρισμα, στον τελευταίο όροφο στο κέντρο του St Andrews, με ενοίκιο 100 λίρες την εβδομάδα. Αλεξίσφαιρες πόρτες, αλεξίσφαιρα παράθυρα, και ο Ουίλιαμ ερωτοχτυπημένος, επιδείκνυε τις μαγειρικές του ικανότητες. Όπως ομολόγησε η Κέιτ, πολύ αργότερα, για τον άνδρα της, τότε, «Συνήθιζε να μαγειρεύει όλα τα είδη των γευμάτων. Νομίζω ότι τότε ήταν που προσπαθούσε να με εντυπωσιάσει. Σάλτσα μπολονέζ και άλλα τέτοια πράγματα. Αλλά στο πρωινό είναι πολύ καλός».



Το ανθισμένο ειδύλλιό τους εντάθηκε όταν το ζευγάρι μετακόμισε στο Balgove House κοντά στο διάσημο γήπεδο γκολφ του St Andrews για το τρίτο έτος των σπουδών τους. Ο Ουίλιαμ εγκατέστησε στο τεσσάρων υπνοδωματίων διαμέρισμα – που ανήκει σε έναν από τους μακρινούς ξαδέλφους του- ένα ψυγείο σαμπάνιας αμέσως μόλις μετακόμισαν. Η νέα τους κατοικία τους επέτρεψε επίσης να κάνουν ρομαντικούς περιπάτους ανάμεσα στα δύο στρέμματα άγριων λιβαδιών πίσω από την ιδιωτικότητα ενός πέτρινου τοίχου έξι μέτρων.

Εννοείται ότι ο Ουίλιαμ έπαιρνε ένα καλάθι για πικνίκ και περνούσε το απόγευμα με την Κέιτ χαλαρώνοντας σε μια κουβέρτα με ένα μπουκάλι κρύο λευκό κρασί.

Ο χωρισμός

Τον Μάρτιο του 2004, τα νέα για τη σχέση του ζευγαριού μαθεύτηκαν όταν το ζευγάρι φωτογραφήθηκε μαζί σε μια ρομαντική απόδραση για σκι στις πίστες του Klosters στην Ελβετία και ο Ουίλιαμ δέχτηκε αυξανόμενες πιέσεις να αποκαλύψει στα διεθνή ΜΜΕ τα σχέδιά του για γάμο.

Μόλις ένα χρόνο πριν από την αποφοίτησή του, ο νεαρός πρίγκιπας αποτίναξε τα δεσμά της σχέσης του για να πάει σε ένα ιστιοπλοϊκό ταξίδι “μόνο για αγόρια” στην Ελλάδα και, σύμφωνα με τον διακεκριμένο βασιλικό ιστορικό Robert Lacey, το σκάφος ήταν επανδρωμένο με πλήρωμα αποκλειστικά από γυναίκες. Η Κέιτ όπως ήταν λογικό δεν εντυπωσιάστηκε και το ζευγάρι χώρισε.

Αλλά ένας φίλος του πρίγκιπα ήταν στην ευχάριστη θέση να αποκαλύψει στον Lacey ότι ο Ουίλιαμ δεν σταμάτησε να “νοσταλγεί την Κέιτ” μετά τον χωρισμό τους. ‘Συνεχίζει να λέει ότι είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι και το καλύτερο πράγμα που του έχει συμβεί’.

Αποφασισμένος να επαναφέρει τη σχέση τους σε σωστή τροχιά, ο Ουίλιαμ έγινε ρομαντικός. Την καλούσε συχνά για έναν μηλίτη στο Ma Bells, την αγαπημένη παμπ του πρίγκιπα, η οποία ήταν το υπόγειο μπαρ του St Andrews Golf Hotel, και κάθονταν για δείπνο στο δημοφιλές curry house Jahangir, σύμφωνα με το περιοδικό Hello.

Η Κέιτ και ο Γουίλ ήταν επίσης “τακτικοί” πελάτες του βραβευμένου Anstruther Fish Bar στην παραθαλάσσια πόλη Anstruther – σε μικρή απόσταση με το αυτοκίνητο από το Σεντ Άντριους (St Andrews). Ξαναπήγαν εκεί το 2021, σε ένα ταξίδι επιστροφής στις αναμνήσεις.

Μετά από τέσσερα χρόνια στο κορυφαίο πανεπιστήμιο της Σκωτίας, και οι δύο απέκτησαν πτυχίο, ο Ουίλιαμ στη Γεωγραφία και η Κέιτ στην Ιστορία της Τέχνης. Σε μια φωτογραφία που κυκλοφόρησε αργότερα από την οικογένεια Middleton, το ζευγάρι ποζάρει αγκαλιά ο ένας με τον άλλον την ημέρα της αποφοίτησής του στις 23 Ιουνίου 2005, αλλά στην τελετή, δεν εθεάθησαν μαζί.

Ωστόσο, ο αντιπρύτανης Brian Lang εκφώνησε έναν λόγο που θα αποδεικνυόταν προφητικός για το ζευγάρι. Είπε στο ακροατήριο, που περιλάμβανε την εκλιπούσα βασίλισσα, τον πρίγκιπα Φίλιππο, την Καμίλα και τον πατέρα του Ουίλιαμ Κάρολο: “Θα έχετε κάνει φίλους ζωής. Μπορεί να έχετε γνωρίσει τον σύζυγο ή τη σύζυγό σας. Ο τίτλος μας ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο για προξενιών στη Βρετανία σηματοδοτεί τόσα πολλά καλά στο St Andrews, γι’ αυτό βασιζόμαστε σε εσάς να προχωρήσετε και να πολλαπλασιάστείτε.”

Ο δεύτερος χωρισμός

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σχέσης, η Κέιτ και ο Ουίλιαμ αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους (και πάλι) τον Απρίλιο του 2007. Κατά τη διάρκεια του χωρισμού τους, η Κέιτ πήγε με τη μητέρα της στο Δουβλίνο, ενώ ο Ουίλιαμ πήγε στο αγαπημένο του νυχτερινό κέντρο Mahiki στο κεντρικό Λονδίνο, όπου λέγεται ότι πήδηξε πάνω σε ένα τραπέζι, φωνάζοντας: “Είμαι ελεύθερος!”.

Η Κέιτ έκανε επίσης πολλές βραδινές εξόδους σε χώρους όπου στο παρελθόν ήταν τακτική θαμώνας με τον Ουίλιαμ. Μόλις πέντε ημέρες αφότου ο πρίγκιπας εθεάθη να χορεύει όλη τη νύχτα στο Mahiti, η Κέιτ φωτογραφήθηκε να διασκεδάζει στο ίδιο μητροπολιτικό πάρτι.

Χωρίς το βαρύ φορτίο του να είναι η φίλη ενός πρίγκιπα, παρευρέθηκε σκανδαλωδώς σε ένα πάρτι για την προώθηση μιας ταινίας για τις γυναίκες που έχουν εμμονή με μια μάρκα σεξουαλικού παιχνιδιού που ονομάζεται Rabbit Fever. Χρόνια αργότερα, η Κέιτ επιβεβαίωσε ότι αυτή η περίοδος που έμεινε χώρια ήταν, ψυχικά, πολύ πολύτιμη.

‘Εκείνη την εποχή δεν ήμουν πολύ χαρούμενη γι’ αυτό, αλλά με έκανε πιο δυνατό άνθρωπο’, είπε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για τον αρραβώνα τους το 2010. Ανακαλύπτεις πράγματα για τον εαυτό σου που ίσως δεν είχες συνειδητοποιήσει. Νομίζω ότι μπορεί να σε απορροφήσει αρκετά μια σχέση όταν είσαι νέος και πραγματικά εκτίμησα εκείνη την περίοδο για μένα, αν και δεν το σκέφτηκα τότε”.

Η σχέση On/Off

Ο Ουίλιαμ αναγνώρισε επίσης ότι η σχέση τους ήταν on/off, λέγοντας στον Tom Bradby του ITV: “Στη συγκεκριμένη περίπτωση, χωρίσαμε για λίγο. Ήμασταν και οι δύο πολύ νέοι… Βρίσκαμε και οι δύο τους εαυτούς μας”.

Το ζευγάρι επανασυνδέθηκε σε ένα πάρτι στο στρατόπεδο του Ουίλιαμ, όπου το θέμα ήταν “Freakin’ Naughty” και ο William φόρεσε καυτό παντελόνι και κράνος αστυνομικού, ενώ η Kate ντύθηκε άτακτη νοσοκόμα με διχτυωτό καλσόν και κοντό φόρεμα.

Στο πάρτι υπήρχαν φουσκωτές κούκλες που κρέμονταν από το ταβάνι και σέξι σερβιτόρες που σέρβιραν δυνατά κοκτέιλ. Έξω υπήρχε φουσκωτό κάστρο και πισίνα, αλλά ο Ουίλιαμ και η Κέιτ έμειναν στην πίστα και εκείνη τη νύχτα Η Κέιτ έμεινε στο στρατώνα του. Λίγες εβδομάδες αργότερα ήταν και πάλι μαζί στο πάρτι των 60ών γενεθλίων της Camilla στο Highgrove.

Η Κέιτ είχε περάσει λαθραία για να αποφύγει τη δημοσιότητα, αλλά μόλις μπήκαν μέσα, το ζευγάρι απόλαυσε τη λάμψη αυτής της νέας περιόδου του μέλιτος. Η Κέιτ φορούσε ένα μακρύ κρεμ φόρεμα και ρουφούσε σαμπάνια, ενώ ο Ουίλιαμ της έλεγε τους στίχους του “It Had To Be You”.

Έχοντας πολλά να συζητήσουν και τον χαμένο χρόνο να αναπληρώσουν, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ πέταξαν στις Σεϋχέλλες στον Ινδικό Ωκεανό. Έμειναν στο Desroches Island Resort, έχοντας κάνει check-in με τα ονόματα Martin και Rosemary Middleton.

Με το ελικόπτερο στην πίσω αυλή της Κέιτ

Χωρίς να γίνουν αντιληπτοί, έκαναν καγιάκ και ψαροντούφεκο στον κοραλλιογενή ύφαλο και, το βράδυ, χαλάρωναν σε δείπνα στην παραλία υπό το φως των κεριών. Ο Ουίλιαμ χρειάστηκε να συμμετάσχει στην διάρκειας 12 εβδομάδων εκπαίδευση, για να γίνει πιλότος της RAF, Δεν έχασε την ευκαιρία για μια εντυπωσιακή ρομαντική χειρονομία.

Ο ερωτευμένος πρίγκιπας προσγείωσε το ελικόπτερο της RAF, αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών στον κήπο της Κέιτ, κατά τη διάρκεια μιας επίσημης στρατιωτικής άσκησης στις 3 Απριλίου 2007. «Δεν υπάρχει τίποτα πιο “μάτσο” από το να προσγειώνεις ένα ελικόπτερο στην πίσω αυλή της φίλης σου», δήλωσε βασιλική πηγή στο News of the World.

Η Κέιτ και οι γονείς της λέγεται ότι παρακολουθούσαν με χαρά τον πρίγκιπα να εξασκείται σε μια σειρά από απογειώσεις και προσγειώσεις στην αυλή της τεράστιας μονοκατοικίας τους, στο Bucklebury του Berkshire.

«Είναι το είδος του τελετουργικού φλερτ που αρμόζει σε έναν μελλοντικό βασιλιά», δήλωσε ο Tom Geoghegan στο BBC News. «Αλλά εντυπωσιάζονται πραγματικά οι γυναίκες από ένα τέτοιο κόλπο και, αν ναι, πώς μπορούν όσοι έχουν πιο ταπεινά μέσα να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι παρόμοιο;»

«Δεν έχουν όλοι πρόσβαση σε ένα ελικόπτερο της RAF αξίας 10 εκατομμυρίων λιρών που μεταφέρει 55 στρατιώτες, καθώς και μια φίλη με κήπο που μοιάζει σαν να ανήκει στο National Trust’.

Το κόλπο έπιασε

Παρά την έντονη κριτική που δέχτηκε, το κόλπο του Ουίλιαμ είχε σαφώς αποτέλεσμα, καθώς ο Μάικλ Μίντλετον θυμήθηκε την προσγείωση του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στη γαμήλια δεξίωση του ζευγαριού, όπως αναφέρει η Katie Nicholl στο βιβλίο της «Kate: The Future Queen» (Κέιτ: Η μελλοντική βασίλισσα).

‘Ήξερα ότι τα πράγματα σοβαρεύουν όταν βρήκα ένα ελικόπτερο στον κήπο μου. Σκέφτηκα: Θεέ μου, πρέπει να του αρέσει η κόρη μου”. «Αναρωτήθηκα τι περισσότερο θα έκανε ο Ουίλιαμ, αν ποτέ αρραβωνιάζονταν. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτό, και σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει πρίγκιπες να προσγειώνουν ελικόπτερα στον κήπο!»

Δύο χρόνια αργότερα, ο Γουίλιαμ ξεπέρασε την προσγείωση με ελικόπτερο, κάνοντας την ερώτηση στην Κέιτ, ενώ βρισκόταν σε μια καλύβα περίπου 11.000 πόδια πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, στην πλαγιά του όρους Κένυα, τον Οκτώβριο του 2010.

Η πρόταση γάμου

Αποκαλύπτοντας τις λεπτομέρειες της ονειρεμένης πρότασης γάμου, ο Ουίλιαμ δήλωσε αργότερα: “Είχαμε λίγο ιδιωτικό χρόνο μαζί με κάποιους φίλους και απλά αποφάσισα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Μιλούσαμε για γάμο εδώ και καιρό, οπότε δεν ήταν μεγάλη έκπληξη, αλλά την πήγα κάπου ωραία στην Κένυα και της έκανα πρόταση γάμου”.

Ο 28χρονος πρίγκιπας χρησιμοποίησε το εκθαμβωτικό οβάλ μπλε δαχτυλίδι αρραβώνων με ζαφείρι 18 καρατίων και διαμάντια που ανήκε κάποτε στη μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Καθώς πόζαραν για φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της επίσημης ανακοίνωσής τους, ο Ουίλιαμ είπε ότι το να δώσει στην Κέιτ το δαχτυλίδι ήταν ο τρόπος του να εξασφαλίσει ότι η εκλιπούσα μητέρα του θα μπορούσε να είναι μέρος της περίστασης. «Κουβαλούσα το δαχτυλίδι στο σακίδιό μου για τρεις εβδομάδες», είπε ο Γουίλιαμ. «Κυριολεκτικά δεν το άφηνα να φύγει. Όπου κι αν πήγαινα το κρατούσα, γιατί ήξερα ότι αυτό το πράγμα, αν εξαφανιζόταν, θα είχα μεγάλο πρόβλημα».