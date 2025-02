Γάζα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για τα βασανίστηρια που υπέστησαν οι Ισραηλινές στρατιωτίνες από τη Χαμάς – «Σήμερα σε τραβάμε ως νεκρή»

Οι μητέρες των Ισραηλινών στρατιωτίνων που απελευθερώθηκαν πρόσφατα από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, περιγράφουν στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης τις φρικτές συνθήκες αιχμαλωσίας που υπέστησαν οι κόρες τους, όταν έπεσαν στα χέρια της παλαιστινιακής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που έκαναν, οι στρατιωτίνες αναγκάστηκαν από τους μαχητές της Χαμάς να παρακολουθήσουν βίντεο ανδρών αιχμαλώτων που βασανίζονταν, εντείνοντας την ψυχολογική τους οδύνη.

Οι αποκαλύψεις αυτές βγαίνουν στο φως λίγες εβδομάδες μετά την απελευθέρωσή τους, προσφέροντας μια εικόνα της κακοποίησης που υπήρξε κατά τη διάρκεια της κράτησής τους.

Σε συνέντευξή της στο Channel 12, η Σίρα Αλμπάγκ, μητέρα της Λίρι Αλμπάγκ, αποκάλυψε την τραυματική εμπειρία της κόρης της.

«Βγήκα από την κόλαση που περάσαμε εκεί, αλλά οι άνδρες, οι στρατιώτες, περνούν χειρότερα από εμάς», είπε η Λίρι, σύμφωνα με τη μητέρα της, αποτυπώνοντας την απόλυτη φρίκη που βίωσε.

Η Σίρα Αλμπάγκ εξήγησε ότι «οι τρομοκράτες τους έδειξαν βίντεο και μοιράστηκαν μαζί τους όλα όσα περνούσαν οι άνδρες αιχμάλωτοι. Ότι λιμοκτονούσαν… όλα αυτά τα πράγματα που είναι πραγματικά σκληρά».

«Η Λίρι ήταν με την Αγκάμ Μπέργκερ από την πρώτη μέρα και, κατά καιρούς, με τη Ναάμα [Λεβί]», δήλωσε η μητέρα της.

«Μερικές φορές έπαιρναν δύο γεύματα την ημέρα. Μερικές φορές δεν είχαν τίποτα για μέρες. Κάποιες φορές έτρωγαν φαγητό που προοριζόταν για γαϊδούρια. Έφτιαχναν πίτα από αυτό γιατί δεν υπήρχε αλεύρι. Η υγιεινή ήταν ελάχιστη. Η Λίρι φορούσε τα ίδια εσώρουχα από τις 7 Οκτωβρίου. Ως γυναίκες, καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αυτό – δεν είναι εύκολο. Αρρώσταιναν συχνά», είπε.

Η Σίρα συνέχισε, λέγοντας ότι «Ακόμη και σήμερα, όταν είναι εδώ, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πέρασαν».

Ίσως η αποκορύφωση της κακοποίησης που υπέστησαν οι αιχμάλωτες στρατιωτίνες, αφορά την περίπτωση της Ντανιέλα Γκίλμποα. Όπως αποκάλυψε η μητέρα της, Όρλι Γκίλμποα, η Χαμάς ανάγκασε την κόρη της να προσποιηθεί τον θάνατό της για προπαγανδιστικούς σκοπούς.

«Ο ένας από τους απαγωγείς της ήρθε απλά με μια κάμερα και της είπε, “Σήμερα σε τραβάμε ως νεκρή”», είπε η Όρλι, επισημαίνοντας τις ψυχολογικές πιέσεις και την απόγνωση της κόρης της, η οποία ικέτευσε για τη ζωή της.

Για να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η Ντανιέλα είχε σκοτωθεί από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, την κάλυψαν με σκόνη και συντρίμμια. Η μητέρα της αποκάλυψε επίσης πως όταν η Ντανιέλα αφέθηκε ελεύθερη τον Ιανουάριο του 2024 στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας, η κόρη της ζητούσε συγγνώμη για την ταλαιπωρία που προκάλεσε στους γονείς της, όταν πίστευαν ότι είχε πεθάνει.

«Όταν μας είδε για πρώτη φορά, ζήτησε συγνώμη για το πώς μας έκανε να νιώσουμε όλο αυτόν τον καιρό».

Οι φήμες για τον θάνατο της Ντανιέλα Γκίλμποα προέκυψαν όταν η Χαμάς δημοσίευσε φωτογραφία από ένα πτώμα με θολωμένο πρόσωπο, το οποίο υποτίθεται ότι ανήκε σε μια γυναίκα που σκοτώθηκε κατά την ισραηλινή επιδρομή.

I feel like people aren’t outraged enough about Hamas forcing Daniella Gilboa to ‘play dead’ while they covered her in dust, debris and a shroud. Painted blood on her and accused Israel of killing her in an airstrike. All to terrorise her family. Where are the human rights ppl? pic.twitter.com/B3UwVI6DcH

— Heidi Bachram 🎗️ (@HeidiBachram) February 14, 2025