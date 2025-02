Νότια Κορέα: Φωτιά σε εργοτάξιο ξενοδοχείου – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι επτά τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό ξενοδοχείου υπό ανέγερση στην Μπουσάν, μεγάλο λιμάνι της Νότιας Κορέας, μεταδίδει το νοτιοκορεατικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Περίπου 100 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, σύμφωνα με το πρακτορείο, που επικαλέστηκε το πυροσβεστικό σώμα της Μπουσάν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εκφράζονται φόβοι για ακόμη πιο βαρύ απολογισμό, καθώς δεν είναι σαφές ως τώρα αν ή πόσοι εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν.

Ο υπηρεσιακός πρόεδρος Τσόι Σανγκ-μοκ διέταξε να αναπτυχθούν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και τη διάσωση εργαζομένων, τόνισαν οι υπηρεσίες του.

Four workers have been confirmed dead. Authorities have raised the response level.

