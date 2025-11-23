Παύλος Κοντογιαννίδης: Οι κωμωδίες είναι ειδικά στο παίξιμο λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους

Για την τηλεόραση και τους ρόλους που τον «σημάδεψαν» μίλησε ο Παύλος Κοντογιαννίδης σε συνέντευξή του στην «Espresso».

Ο αγαπημένος ηθοποιός είπε μεταξύ άλλων ότι «φέτος η μυθοπλασία είναι ισορροπημένη μεταξύ δράματος και κωμωδίας. Μόνο που οι κωμωδίες είναι, όπως πάντα, υπερβολικές, ειδικά στο παίξιμο, λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους».

Τι λείπει και τι περισσεύει από την ελληνική μυθοπλασία τη φετινή σεζόν;

Φέτος η μυθοπλασία είναι ισορροπημένη μεταξύ δράματος και κωμωδίας. Μόνο που οι κωμωδίες είναι, όπως πάντα, υπερβολικές, ειδικά στο παίξιμο, λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους. Τα δράματα, έκτος λίγων εξαιρέσεων, είναι φασόν με ξένες σαπουνόπερες. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μπροστά από τη μυθοπλασία, που κανονικά έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο!

Υπάρχει κάποιος τηλεοπτικός ρόλος τόσο επιδραστικός που να σας «καταδίωξε» στη συνείδηση του κοινού;

Πολλοί. Όλοι οι ρόλοι μου, μικροί και μεγάλοι. Τι να πρωτοθυμηθώ, τον «Τζακ» στους «Απαράδεκτους», τον «I love Τανάσης» στους «Δυο ξένους», τον «Πρίφτη», τον «Αβραάμ» στο «Τύχη βουνό», τον «Μπαλούρδο» στο «Βίος και πολιτεία». Τώρα θα δείτε ότι θα συζητηθεί και ο ρόλος του «Λάζαρου Κουντουριώτη», που ερμηνεύω στον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδη.