Παύλος Κοντογιαννίδης: Οι κωμωδίες είναι ειδικά στο παίξιμο λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους

Enikos Newsroom

lifestyle

Παύλος Κοντογιαννίδης

Για την τηλεόραση και τους ρόλους που τον «σημάδεψαν» μίλησε ο Παύλος Κοντογιαννίδης σε συνέντευξή του στην «Espresso».

Ο αγαπημένος ηθοποιός είπε μεταξύ άλλων ότι «φέτος η μυθοπλασία είναι ισορροπημένη μεταξύ δράματος και κωμωδίας. Μόνο που οι κωμωδίες είναι, όπως πάντα, υπερβολικές, ειδικά στο παίξιμο, λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους».

Τι λείπει και τι περισσεύει από την ελληνική μυθοπλασία τη φετινή σεζόν;

Φέτος η μυθοπλασία είναι ισορροπημένη μεταξύ δράματος και κωμωδίας. Μόνο που οι κωμωδίες είναι, όπως πάντα, υπερβολικές, ειδικά στο παίξιμο, λες και απευθύνονται σε ηλιθίους και λοβοτομημένους. Τα δράματα, έκτος λίγων εξαιρέσεων, είναι φασόν με ξένες σαπουνόπερες. Η πραγματικότητα είναι πολύ πιο μπροστά από τη μυθοπλασία, που κανονικά έπρεπε να συμβαίνει το αντίθετο!

Υπάρχει κάποιος τηλεοπτικός ρόλος τόσο επιδραστικός που να σας «καταδίωξε» στη συνείδηση του κοινού;

Πολλοί. Όλοι οι ρόλοι μου, μικροί και μεγάλοι. Τι να πρωτοθυμηθώ, τον «Τζακ» στους «Απαράδεκτους», τον «I love Τανάσης» στους «Δυο ξένους», τον «Πρίφτη», τον «Αβραάμ» στο «Τύχη βουνό», τον «Μπαλούρδο» στο «Βίος και πολιτεία». Τώρα θα δείτε ότι θα συζητηθεί και ο ρόλος του «Λάζαρου Κουντουριώτη», που ερμηνεύω στον «Καποδίστρια» του Γιάννη Σμαραγδη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
10:40 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Η αναφορά της στον Αλμπέρτο Μποτία από την πίστα – Δείτε βίντεο

Μια τρυφερή αναφορά στον σύζυγό της, Αλμπέρτο Μποτία έκανε η Ελένη Φουρέιρα από την πίστα. Στο...
09:18 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Γιάννης Στάνκογλου: Συνήθως νιώθω σαν προτηγανισμένη πατάτα από την κούραση

Για το πώς διαχειρίζεται τον ελεύθερο του χρόνο με τόσες υποχρεώσεις αλλά και για τη μεγάλη το...
03:10 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το χριστουγεννιάτικο δέντρο – υπερπαραγωγή που στόλισε στο σπίτι της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μπήκε για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, στολίζοντας στο σπίτ...
01:25 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Οι σημαντικές συναντήσεις στη ζωή μου με έχουν μετακινήσει ριζικά»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», μίλησε...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα