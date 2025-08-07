Παρασκευή Κερασιώτη: «Κάνω αυτό το βίντεο και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη…» – Η εξομολόγηση στο Instagram

Ευτυχισμένες στιγμές ζει η Παρασκευή Κερασιώτη, η οποία ετοιμάζεται να φέρει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον Κωνσταντίνο Ανδρωνή. Το μοντέλο πριν από λίγες ώρες ανέβασε στο προφίλ της στο Instagram ένα νέο βίντεο, με την μορφή του story, στο οποίο θέλησε να ευχαριστήσει τους ακολούθους της για την αγάπη που της έχουν δώσει.

Στη διάρκεια του βίντεο, η Παρασκευή Κερασιώτη είπε: «Κάνω αυτό το βίντεο και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη η αλήθεια είναι, γιατί είχα χαθεί αρκετό καιρό και λόγω της εγκυμοσύνης μου και λόγω κάποιων προβλημάτων που είχα. Και βλέπω τώρα ότι σιγά σιγά έχω επανέλθει πάλι στα social και ειλικρινά είναι τόση μα τόση η αγάπη που έχω πάρει από εσάς, που δεν ξέρω πώς να σας ευχαριστήσω. Συγκινούμαι κάθε φορά με τα τόσα μηνύματα που μου στέλνετε, με τα τόσα σχόλια που μου κάνετε σε αυτά που ανεβάζω και ειλικρινά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σας το ξεπληρώσω κάπως αυτό. Με στηρίζετε πάρα πολύ και αυτό μετράει απίστευτα για εμένα. Εύχομαι να κρατήσει αυτό, να με στηρίζετε, να με αγαπάτε, και εγώ σας αγαπάω πάρα πολύ».

Ακόμη, η μέλλουσα μητέρα ανέφερε: «Όσοι με στηρίζετε χρόνια έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά πόσο αληθινός άνθρωπος είμαι, πως ό,τι και να έχω το δείχνω και το μοιράζομαι με τον κόσμο. Ειλικρινά θέλω να σας πω ένα τεράστιο “ευχαριστώ” μέσα από την καρδιά μου γι’ όλη αυτή την στήριξη και την αγάπη που παίρνω καθημερινά!».