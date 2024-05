Παντελής Τουτουντζής: «Στην Εβελίνα χρωστάω όλη μου την καριέρα – Με εμπιστεύτηκε»

Για όλους και για όλα μίλησε ο ο επιτυχημένος make up artist και καθηγητής του Tv Queen, Παντελής Τουτουντζής, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στα πρώτα του βήματα, όπως και στο γεγονός ότι χρωστάει στην Εβελίνα Παπούλια την καριέρα του εξηγώντας τον λόγο.

Συγκεκριμένα, ο Παντελής Τουτουντζής εξομολογήθηκε πως «όταν πρωτοήρθα από την Κρήτη στην Αθήνα, δεν ήξερα καν που βρίσκεται η Γλυφάδα. Ζούσα σε μια γκαρσονιέρα στο Παγκράτι, έχοντας ένα διπλό στρώμα και τα άκρως απαραίτητα. Σε εκείνη τη φάση λοιπόν, που έφτιαχνα τη ζωή μου, εμφανίστηκε η Εβελίνα Παπούλια. Μου είχε πει μια κοπέλα από την εταιρεία στην οποία δούλευα να πάω σε ένα γύρισμα. Ήταν το pre-show για το «So you think you can dance» του MEGA, to 2007″.

«Την έβαψα και όλοι της είπαν ότι είναι πολύ όμορφη. Εκείνη, ενώ είχε να διαλέξει από τόσους make up artists, επέλεξε τελικά να συνεχίσει με εμένα. Εγώ ήμουν ένα ψαρωμένο παιδί και διάβαζα στα περιοδικά για μένα που της είχα κάνει αυτό το υπέροχο μακιγιάζ. Στην Εβελίνα χρωστάω όλη μου την καριέρα. Με εμπιστεύτηκε».

«Μεγάλο δώρο αυτό που μου έκανε. Τότε είπα ότι αυτό ήταν ένα σημάδι δέσμευσης για μένα να δουλέψω πολύ σκληρά. Κι αυτό συνεχίζω να κάνω μέχρι σήμερα» συμπλήρωσε ο Παντελής Τουτουντζής στη νέα του συνέντευξη με αφορμή τη συμμετοχή στο ριάλιτι του OPEN.