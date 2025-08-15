Όλγα Σμάγαδου: «Αντιμετώπισα τοξικές συμπεριφορές από πολύ νωρίς στην τηλεόραση»

Με αφορμή την τηλεοπτική της παρουσία σε περιφερειακά κανάλια αλλά και τη συμμετοχή στο «Tv Queen» του OPEN, η Όλγα Σμάγαδου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου αυτή την εβδομάδα. Μέσα σε όλα, δε, η γοητευτική παρουσιάστρια μίλησε για τις τοξικές συμπεριφορές που έχει συναντήσει στον χώρο της τηλεόρασης καθώς και για τη διαχείριση της δημοσιότητας.

Πως φαντάζεσαι την εξέλιξη σου στον χώρο αυτό;

Φαντάζομαι την εξέλιξη μου ως επαγγελματία και ως άνθρωπο και τα δύο είναι αλληλένδετα. Όσο μεγαλώνω, νιώθω ότι θέλω περισσότερο να εξελίσσομαι, να μαθαίνω και να κάνω καινούργια πράγματα που θα με πάνε ένα βήμα πιο πάνω. Η ενασχόληση μου με το διαδίκτυο είναι ήδη ένα τεράστιο βήμα να κάνω καινούργια πράγματα.

Απολαμβάνεις το κομμάτι της δημοσιότητας;

Απολαμβάνω την επαφή με τους ανθρώπους. Είναι πολύ όμορφο να είσαι η συντροφιά τους για κάποιες ώρες και αυτό να γίνεται από επιλογή δική τους. Χαίρομαι να μιλάμε με τον κόσμο και να ακούω τα σχόλια του, αυτό με κάνει καλύτερη.

Κατά τη διάρκεια της πορείας σου ήρθες αντιμέτωπη με τοξικές συμπεριφορές στον χώρο αυτό και, αν ναι, πως τις αντιμετώπισες;

Δυστυχώς αντιμετώπισα τέτοιες καταστάσεις από πολύ νωρίς. Η στάση μου από την αρχή έως και σήμερα είναι η ίδια. Απέχω συνειδητά και με αξιοπρέπεια από οτιδήποτε μπορεί να μειώσει την προσωπικότητα μου, την αξιοπρέπεια μου και τον επαγγελματισμό μου.

