Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ: Αρραβωνιάστηκε για τρίτη φορά – «Εκλεκτή» της καρδιάς του η κοσμική Μπετίνα Άντερσον

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού Προέδρου, αρραβωνιάστηκε με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς. Την ανακοίνωση έκανε ο πατέρας του, Ντόναλντ Τραμπ, σε πάρτι στον Λευκό Οίκο.
  • Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ αρραβωνιάζεται, καθώς στο παρελθόν ήταν παντρεμένος με την Βανέσσα και στη συνέχεια αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.
  • Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον έχουν σχέση εδώ και περίπου ένα χρόνο. Μάλιστα, τον περασμένο μήνα είχαν ταξιδέψει μαζί στην Ινδία για να παραστούν σε γαμήλια δεξίωση.
Φωτογραφία: Reuters

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αρραβωνιάστηκε με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς, έγραψαν αργά χθες, Δευτέρα, το βράδυ οι New York Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στη διάρκεια ενός πάρτι στον Λευκό Οίκο. Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επικοινωνήσει άμεσα με εκπρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ του νεότερου.

Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου αρραβωνιάζεται. Στο παρελθόν υπήρξε παντρεμένος για 12 χρόνια με την Βανέσσα, πρώην μοντέλο και ηθοποιό, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά.

Η Βανέσσα κατέθεσε αίτηση διαζυγίου το 2018. Στη συνέχεια, εκείνος αρραβωνιάστηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Πληροφορίες των μέσων ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Τραμπ Τζούνιορ και η Άντερσον έχουν σχέση εδώ και περίπου ένα χρόνο και τον περασμένο μήνα είχαν ταξιδέψει μαζί στο Ουνταϊπούρ της Ινδίας για να παραστούν σε μια γαμήλια δεξίωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

