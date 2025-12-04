Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη

Σε μία ανάρτηση που αφορά την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, προχώρησε η Νατάσσα Μποφίλιου το βράδυ της Πέμπτης (4/12).

Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει γνωστό πως η παγκόσμια περιοδεία θα είναι ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη.

Την προηγούμενη εβδομάδα ξέσπασε μία διαμάχη ανάμεσα στον θετό γιο του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή καθηγητή στο Berklee College of Music, Πάνο Λιαρόπουλο, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, σχετικά με την περιοδεία.

Λίγες ημέρες αργότερα, τοποθετήθηκε για το θέμα η γερμανική Schott Music GmbH & Co, κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ την Τρίτη (2/12) η εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment, η οποία έχει αναλάβει την περιοδεία, ακύρωσε την συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

Η ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου

Η Νατάσσα Μποφίλιου σήμερα έκανε μία ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη. Όπως θα παρατηρήσει κανείς, η ερμηνεύτρια έχει χρησιμοποιήσει μία αφίσα στην οποία δεν αναγράφονται τα ονόματα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, όπως οι προηγούμενες.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η καλλιτέχνις έχει γράψει: «Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας».