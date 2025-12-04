Νατάσσα Μποφίλιου: Η ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη

Σύνοψη από το

  • Η Νατάσσα Μποφίλιου προχώρησε σε ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα.
  • Η περιοδεία-αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη, έχει προκαλέσει μία διαμάχη που οδήγησε σε ακύρωση της συνέντευξης Τύπου.
  • Στην ανάρτηση της Μποφίλιου, η αφίσα δεν αναγράφει τα ονόματα των δύο συνθετών, ενώ η καλλιτέχνις προσκαλεί το κοινό σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νατάσσα Μποφίλιου

Σε μία ανάρτηση που αφορά την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη, η οποία το τελευταίο διάστημα έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας, προχώρησε η Νατάσσα Μποφίλιου το βράδυ της Πέμπτης (4/12).

Υπενθυμίζεται ότι είχε γίνει γνωστό πως η παγκόσμια περιοδεία θα είναι ένα αφιέρωμα στον Μάνο Χατζιδάκι και τον Μίκη Θεοδωράκη.

Την προηγούμενη εβδομάδα ξέσπασε μία διαμάχη ανάμεσα στον θετό γιο του Μάνου Χατζιδάκι με τον συνθέτη και αναπληρωτή καθηγητή στο Berklee College of Music, Πάνο Λιαρόπουλο, τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη, σχετικά με την περιοδεία.

Λίγες ημέρες αργότερα, τοποθετήθηκε για το θέμα η γερμανική Schott Music GmbH & Co, κληρονόμος των πνευματικών δικαιωμάτων του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ την Τρίτη (2/12) η εταιρεία παραγωγής GTP Entertainment, η οποία έχει αναλάβει την περιοδεία, ακύρωσε την συνέντευξη Τύπου που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη.

Η ανάρτηση της Νατάσσας Μποφίλιου

Η Νατάσσα Μποφίλιου σήμερα έκανε μία ανάρτηση για την παγκόσμια περιοδεία της με τον Γιάννη Χαρούλη. Όπως θα παρατηρήσει κανείς, η ερμηνεύτρια έχει χρησιμοποιήσει μία αφίσα στην οποία δεν αναγράφονται τα ονόματα του Μάνου Χατζιδάκι και του Μίκη Θεοδωράκη, όπως οι προηγούμενες.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η καλλιτέχνις έχει γράψει: «Με χαρά και συγκίνηση ξεκινάμε ένα μεγάλο ταξίδι για να ερμηνεύσουμε τραγούδια που αγαπάμε σε ξεχωριστές σκηνές σε όλο τον κόσμο. Μαζί με το Hellenic Music Ensemble, σας προσκαλούμε σε μια δυνατή συναυλιακή εμπειρία που μεταφέρει τις ιστορίες και το πνεύμα ενός πολιτισμού μέσα από τη δύναμη της μουσικής.

Από την Ευρώπη μέχρι τη Βόρεια Αμερική κι από την Αυστραλία ως τη Νέα Ζηλανδία σε διαφορετικές πόλεις και μεγάλα θέατρα, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε και να μοιραστούμε μαζί σας τον ενθουσιασμό μας».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί βουλώνει η μύτη το βράδυ; Ειδικός του Cleveland απαντά τι να κάνουμε

Δέκα βασικές συμβουλές για προστασία κατά τη διάρκεια πλημμυρικών φαινομένων

Στο ΕΣΠΑ η μετατροπή του πρώην Ταπητουργείου Αγίου Πέτρου Αρκαδίας σε κέντρο πολιτισμού – Όλα όσα λέει ο Παπαθανάσης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανοιχτό το σύστημα για διορθώσεις στην ΕΑΕ 2025, λόγω monitoring – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
23:40 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Είχα το μωρό στο στήθος μου, το θήλαζα, έκλαιγα και δεν ήξερα το λόγο»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου την Πέμπτη (4/12). Η...
23:25 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πάνος Ιωαννίδης: «Έχω χάσει 14 κιλά, θέλω να ασχοληθώ πολύ σοβαρά με τη γυμναστική»

Σε εκδήλωση συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, τον Πάνο Ιωαννίδη. Ο κατ...
22:41 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Μαρία Κωνσταντάρου: «Εγώ δεν ήξερα ότι η θεία μου δεν είναι μαμά μου – Η έλλειψη των γονιών δεν έγραψε καθόλου μέσα μου»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
21:48 , Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου 2025

Πέτρος Ιακωβίδης: «Δεν με άφησαν οι δικοί μου άνθρωποι να καβαλήσω το καλάμι»

Τα 10 χρόνια δισκογραφικής του πορείας γιόρτασε ο Πέτρος Ιακωβίδης, ενώ παρουσίασε live και το...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»