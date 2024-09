Μάγκι Σμιθ: Το «αντίο» του Χάρι Πότερ στην καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ – «Με θεωρώ τυχερό που δούλεψα μαζί της»

Το δικό του «αντίο» στη Μάγκι Σμιθ είπε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Χάρι Πότερ στις 8 ταινίες «Harry Potter».

Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή (27/09), σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Ο Ντάνιελ Ράντκλιφ αποχαιρετάει την συμπρωταγωνίστριά του και αξέχαστη καθηγήτρια «ΜακΓκόναγκαλ» από τη διάσημη σειρά ταινιών «Harry Potter» μέσα από συγκινητικές δηλώσεις στην μνήμη της.

«Την πρώτη φορά που συνάντησα τη Μάγκι Σμιθ ήμουν 9 ετών και διαβάζαμε σκηνές για τον “David Copperfield”, που ήταν η πρώτη μου δουλειά. Δεν ήξερα σχεδόν τίποτα για αυτήν εκτός από το ότι οι γονείς μου έμειναν έκπληκτοι από το γεγονός ότι θα δούλευα μαζί της.

Το άλλο πράγμα που ήξερα για εκείνη ήταν ότι ήταν μια κυρία, οπότε το πρώτο πράγμα που τη ρώτησα όταν συναντηθήκαμε ήταν «θα ήθελες να σε φωνάζω κυρία;» κάτι με το οποίο η ίδια είχε γελάσει και μου είχε πει «μην είσαι γελοίος». Θυμάμαι ότι ήμουν νευρικός με την γνωριμία μας και μετά με έκανε αμέσως να ηρεμήσω.

Ήταν απίστευτα ευγενική μαζί μου σε εκείνο το γύρισμα και μετά είχα την τύχη να συνεχίσω να δουλεύω μαζί της για άλλα 10 χρόνια στις ταινίες «Χάρι Πότερ». Ήταν μια ​​διάνοια, με μία ένδοξα «κοφτερή» γλώσσα, μπορούσε να εκφοβίσει και να γοητεύσει την ίδια στιγμή και ήταν, όπως θα σας πουν όλοι, εξαιρετικά αστεία.

Θα θεωρώ πάντα τον εαυτό μου απίστευτα τυχερό που μπόρεσα να δουλέψω μαζί της και να αφιερώσω χρόνο γύρω της στα γυρίσματα. Η λέξη θρύλος χρησιμοποιείται υπερβολικά, αλλά αν ισχύει για οποιονδήποτε στον κλάδο μας, τότε ισχύει και για εκείνη. Ευχαριστώ Maggie», είπε ο Ντάνιελ Ράντκλιφ.

