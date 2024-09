Μάγκι Σμιθ: Πέθανε η εμβληματική ηθοποιός σε ηλικία 89 ετών

Η ηθοποιός Μάγκι Σμιθ, γνωστή από τις ταινίες Harry Potter και Downton Abbey, πέθανε σήμερα Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 89 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά της.

Σε δήλωσή τους οι γιοι της, Toby Stephens και Chris Larkin, αναφέρουν: «Με μεγάλη θλίψη πρέπει να ανακοινώσουμε τον θάνατο της Dame Maggie Smith. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίς σήμερα το πρωί, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου. Έντονα κλειστός άνθρωπος, ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει δύο γιους και πέντε αγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους».

«Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε το υπέροχο προσωπικό του νοσοκομείου Chelsea and Westminster για τη φροντίδα και την αμέριστη ευγένειά τους κατά τις τελευταίες ημέρες της. Σας ευχαριστούμε για όλα τα ευγενικά σας μηνύματα και την υποστήριξή σας και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή» προσθέτουν.

Dame Maggie Smith, Oscar-winning actress and star of Harry Potter and Downton Abbey, dies aged 89https://t.co/7mNOmv5R4p

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 27, 2024