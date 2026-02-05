Ιωάννα Τούνη: Το ταξίδι – έκπληξη από τον σύντροφό της – «Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται να με κάνει χαρούμενη»

Σύνοψη από το

  • Η Ιωάννα Τούνη διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
  • Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να αποκαλύπτει το γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
  • Σε νέο βίντεο στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως ο Δημήτρης της έχει ετοιμάσει ακόμη μία έκπληξη, οργανώνοντας ένα ταξίδι με άγνωστο προορισμό, δηλώνοντας: «Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται τόσο για να με κάνει χαρούμενη».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Με μια ρομαντική έκπληξη που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο, η Ιωάννα Τούνη ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, επιβεβαιώνοντας πως ο έρωτας όταν έρχεται την κατάλληλη στιγμή, τα αλλάζει όλα.

Τον τελευταίο χρόνο, η γνωστή influencer διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής. Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να αποκαλύπτει το γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τη μεγάλη ανθοδέσμη που της χάρισε ο σύντροφός της.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, τα λουλούδια ήταν μόνο η αρχή. Σε νέο βίντεο που ανέβασε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως ο Δημήτρης της έχει ετοιμάσει ακόμη μία έκπληξη, οργανώνοντας ένα ταξίδι με άγνωστο προορισμό.

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και δεν ξέρω καν πού πάμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω κάπου χωρίς να ξέρω τον προορισμό, οπότε δεν έχω ιδέα τι βαλίτσα να ετοιμάσω. Μου είπε μόνο ότι δεν θα έχει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι πιο ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

@j.touni Ρεεεε🥹🥹🥹❤️ Συμβαίνει όντως; ΠΟΥ ΛΕΣ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ; #φοργιου #βαιραλ #μπεσφοργιου ♬ original sound – Ioanna Touni


Στη συνέχεια, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της, μιλώντας με ειλικρίνεια για όσα βιώνει: «Κλείσαμε έναν χρόνο και αυτό είναι το ταξίδι-δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται τόσο για να με κάνει χαρούμενη – και όχι μόνο με υλικά πράγματα. Αυτό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Φτου, φτου, φτου… ματάκια!».

@j.touni 1 year, 365 #roses 🌹 Συμπεθέρα μου αυτό είναι το remind σου να μην ξεχνάς ΠΟΤΕ τι αξίζεις! Σίγουρα κάπου εκεί έξω υπάρχει ο σωστός άνθρωπος και για εσένα… #foryourepage #fyp #love #happiness ♬ original sound – http.jxson

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 καθημερινές ασκήσεις που επαναφέρουν τη μυϊκή μάζα μετά τα 50 – Πιο αποτελεσματικές και από τα βάρη

46χρονος με πόνο στην πλάτη έλαβε διάγνωση για καρκίνο του παγκρέατος – Η συγκλονιστική μαρτυρία του

Καρναβάλι – Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας 2026: Ποιοι μπορούν να κάνουν διακοπές με «έκπτωση» και πόσα χρήματα θα δώσουν  

Συλλογικές συμβάσεις: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
01:01 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Κέιτ Μίντλετον: Το βιωματικό της βίντεο – μήνυμά για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου – χθες Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου – η Πριγκίπισσα τ...
00:25 , Πέμπτη 05 Φεβρουαρίου 2026

Γιούλη Τσαγκαράκη για Κάρμεν Ρουγγέρη: «Με έχει βοηθήσει προσωπικά παρά πολύ, σε μία δύσκολη στιγμή της ζωής μου»

Στην εκπομπή της Ελένης Χατζίδου και του Ετεοκλή Παύλου μίλησε η Γιούλη Τσαγκαράκη. Στη συνέντ...
22:57 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος, τον βλέπω στον ύπνο μου»

Με αφορμή ένα θέμα που φιλοξένησε την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου στην εκπομπή της, η Κατερίνα Καινο...
22:28 , Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026

Βασίλης Μίχας: «Προσπαθώ να μην κουκουλώνω τον φόβο, τον έχω σαν οδηγό»

Στον καναπέ της εκπομπής της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου, «Στούντιο 4», ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα