Ιωάννα Τούνη: Το ταξίδι – έκπληξη από τον σύντροφό της – «Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται να με κάνει χαρούμενη»

Με μια ρομαντική έκπληξη που θυμίζει κινηματογραφικό σενάριο, η Ιωάννα Τούνη ζει στιγμές απόλυτης ευτυχίας στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη, επιβεβαιώνοντας πως ο έρωτας όταν έρχεται την κατάλληλη στιγμή, τα αλλάζει όλα.

Τον τελευταίο χρόνο, η γνωστή influencer διανύει μία από τις πιο όμορφες περιόδους της προσωπικής της ζωής. Το ζευγάρι γιόρτασε την πρώτη του επέτειο, με την Ιωάννα Τούνη να αποκαλύπτει το γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τη μεγάλη ανθοδέσμη που της χάρισε ο σύντροφός της.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, τα λουλούδια ήταν μόνο η αρχή. Σε νέο βίντεο που ανέβασε το απόγευμα της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου στο TikTok, η Ιωάννα Τούνη αποκάλυψε πως ο Δημήτρης της έχει ετοιμάσει ακόμη μία έκπληξη, οργανώνοντας ένα ταξίδι με άγνωστο προορισμό.

«Αύριο φεύγω ταξίδι με το αγόρι μου και δεν ξέρω καν πού πάμε. Πρώτη φορά στη ζωή μου πηγαίνω κάπου χωρίς να ξέρω τον προορισμό, οπότε δεν έχω ιδέα τι βαλίτσα να ετοιμάσω. Μου είπε μόνο ότι δεν θα έχει κρύο, οπότε λέω να πάρω ό,τι πιο ανοιξοκαλοκαιρινό υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Στη συνέχεια, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό και τη συγκίνησή της, μιλώντας με ειλικρίνεια για όσα βιώνει: «Κλείσαμε έναν χρόνο και αυτό είναι το ταξίδι-δώρο. Είμαι ενθουσιασμένη, λιώνω. Πρώτη φορά έχω κάποιον που νοιάζεται τόσο για να με κάνει χαρούμενη – και όχι μόνο με υλικά πράγματα. Αυτό είναι απλώς το κερασάκι στην τούρτα. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ ευγνώμων. Φτου, φτου, φτου… ματάκια!».