Ιωάννα Τούνη: Η επίσκεψη στον διατροφολόγο – «Είμαι πολύ happy με το αποτέλεσμα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni

Η Ιωάννα Τούνη επισκέφθηκε την καλή της φίλη και διατροφολόγο και έδειξε τις μετρήσεις της.

Δημήτρης Αλεξάνδρου για Ιωάννα Τούνη: «Αν πιστεύει ότι έπρεπε να χωρίσουμε νωρίτερα, καλά έκανε και το είπε»

Η γνωστή influencer τον τελευταίο χρόνο κάνει εντατικά γυμναστική, πραγματοποιώντας κάθε εβδομάδα όσο περισσότερες προπονήσεις μπορεί, προσπαθώντας να κάνει τουλάχιστον 5 την εβδομάδα.

Όπως έχει πει πολλές φορές μέσα από τα stories της δεν το κάνει πάντα με χαρά, όμως θέλει να δυναμώσει και να βλέπει πως έχει το σώμα που πάντα επιθυμούσε, δίνοντας έτσι κουράγιο και στους ακόλουθούς της που την παρακολουθούν στα social media.

Έτσι πήγε για μέτρηση στη διατροφολόγο της, για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι πρέπει να αλλάξει στη διατροφή της.

«Είμαι πολύ happy με το αποτέλεσμα»

Η γνωστή influencer δημοσίευσε, μάλιστα, τα αποτέλεσμα της μέτρησής της σε ένα story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας πόσα κιλά είναι, πόσο % λίπος έχει στο σώμα της και την μυϊκή της μάζα, εξηγώντας τι οδηγίες της έδωσε η διατροφολόγος της.

«Η μέτρηση που κάνω μου δείχνει το βάρος, το λίπος, την μυϊκότητα ακόμη και την μεταβολική μου ηλικία!

Γενικά είναι από τις φορές που είμαι πολύ happy με το αποτέλεσμα! Θέλω να ανέβω λίγο ακόμη μυϊκά και να πέσω σε λίπος… αλλά χωρίς να πέσω σε κιλά. Οπότε θέλουμε πολύ προπόνηση και πολύ φαγητό! Αλλά όχι θερμίδες-σαβούρα. Άντε να δούμε!», έγραψε χαρακτηριστικά.

Και όπως φαίνεται από την φωτογραφία που ανέβασε, τα στοιχεία της είναι τα εξής:

Βάρος: 62,20 kg
Λίπος (%): 21,1 %
Μυϊκή μάζα: 46,60 kg
Μεταβολική ηλικία: 17

 

