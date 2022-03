Η απάντηση της Αμερικής στην Eurovision λέγεται American Song Contest

Μετά από πολλά χρόνια που ο θεσμός της Eurovision λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο στην Ευρώπη, η Αμερική αποφάσισε επιτέλους να φτιάξει τον δικό της αντίστοιχο μουσικό διαγωνισμό, στον οποίον θα συμμετέχουν ως διαγωνιζόμενοι οι πολιτείες της. Ο διαγωνισμός αυτός θα έχει κάπως και την μορφή reality και θα βασίζεται στο Φεστιβάλ της Eurovision, δεδομένου ότι έχει ζητηθεί από τους Αμερικάνους η τεχνογνωσία και η πολύχρονη εμπειρία από την EBU (European Broadcasting Union).

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο διαγωνισμός στις ΗΠΑ θα λέγεται American Song Contest και θα πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Διαγωνιζόμενοι θα είναι οι 50 πολιτείες της Αμερικής, η πρωτεύουσα της χώρας Washington, D.C. και οι 5 περιοχές που ελέγχει, οι American Samoa, το Guam, τα Northern Mariana Islands, το Puerto Rico και τα U.S. Virgin Islands.

Το American Song Contest θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Μαρτίου 2022 και οι μεταδόσεις θα κρατήσουν μέχρι τις 9 Μαίου 2022. Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις θα γίνονται από το δίκτυο NBC με παρουσιαστές τον Snoop Dogg και την Kelly Clarkson.

Η κάθε πολιτεία ή περιοχή θα συμμετέχει με έναν μόνο διαγωνιζόμενο, που θα μπορεί να είναι επαγγελματίας μουσικός ή καλλιτέχνης, τραγουδιστής ή ντουέτο ή συγκρότημα με έως 6 μέλη ή DJ.

O κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει ένα πρωτότυπο νέο τραγούδι ή μουσικό κομμάτι, που δεν θα έχει προηγουμένως κυκλοφορήσει στην δισκογραφία.

H όλη διαδικασία του διαγωνισμού θα εξελίσσεται μέσα από 3 γύρους προκρίσεων, τους ημιτελικούς και τον τελικό. Το βραβείο θα δίδεται στο Καλύτερο Αυθεντικό Τραγούδι. Η δισκογραφική εταιρία Atlantic Records έχει συμφωνήσει να είναι ο μουσικός υποστηρικτής του φεστιβάλ. Ο διαγωνισμός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά και στην Ευρώπη, όπως και στην Ελλάδα από την ΕΡΤ.

Εχθές ανακοινώθηκαν από τον δίκτυο NBC οι 56 διαγωνιζόμενοι με τους καλλιτέχνες που θα τους εκπροσωπουν, ανάμεσά τους και ορισμένα γνωστά ονόματα, όπως η Jewel που θα εκπορσωπήσει την Alaska, o Michael Bolton που θα εκπορσωπήσει το Connecticut, η Macy Gray το Ohio, ο Sisqó το Maryland κ.ά.

Η πλήρης λίστα των συμμετεχόντων Πολιτειών και των διαγωνιζομένων καλλιτεχνών έχει ως εξής:

Alabama – Ni/Co

Alaska – Jewel

American Samoa – Tenelle

Arizona – Las Marias

Arkansas – Kelsey Lamb

California – Sweet Taboo

Colorado – Riker Lynch

Connecticut – Michael Bolton

Delaware – Nitro Nitra

Florida – Ale Zabala

Georgia – Stela Cole

Guam – Jason J.

Hawaii – Bronson Varde

Idaho – Andrew Sheppard

Illinois – Justin Jesso

Indiana – UG skywalkin

Iowa – Alisabeth Von Presley

Kansas – Broderick Jones

Kentucky – Jordan Smith

Louisiana – Brittany Pfantz

Maine – King Kyote

Maryland – Sisqó

Massachusetts – Jared Lee

Michigan – Ada LeAnn

Minnesota – Yam Haus

Mississippi – Keyone Starr

Missouri – Brett Seper

Montana – Jonah Prill

Nebraska – Jocelyn

Nevada – The Crystal Method

New Hampshire – MARi

New Jersey – Brooke Alexx

New Mexico – Khalisol

New York – ENISA

North Carolina – John Morgan

North Dakota – Chloe Fredericks

Northern Mariana Islands – Sabyu

Ohio – Macy Gray

Oklahoma – AleXa

Oregon – courtship.

Pennsylvania – Bri Steves

Puerto Rico – Christian Pagán

Rhode Island – Hueston

South Carolina – Jesse LeProtti

South Dakota – Judd Hoos

Tennessee – Tyler Braden

Texas – Grant Knoche

United States Virgin Islands – Cruz Rock

Utah – Savannah Keyes

Vermont – Josh Panda

Virginia – Almira Zaky

Washington – Allen Stone

Washington, D.C. – NËITHER

West Virginia – Alexis Cunningham

Wisconsin – Jake’O

Wyoming – Ryan Charles

