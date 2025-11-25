Γιώργος Πολυχρονίου: «Δεν ήμουν πιστός γιατί βαριόμουν – Όταν μεγαλώνεις, θέλεις και την επιβεβαίωση»

Ο γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός Γιώργος Πολυχρονίου μίλησε στο EQ και την Έλενα Παπαβασιλείου, ανοίγοντας την καρδιά του για τις ερωτικές του σχέσεις και τις απιστίες του.

«Η επιλογή μου ήταν να έχω πολύ μικρότερη σε ηλικία σύζυγο ή σύντροφο, κι η πρώτη κι η δεύτερη. Πρέπει να τρέχεις σαν τον Κεντέρη», είπε αρχικά ο ραδιοφωνικός παραγωγός.

Στη συνέχεια, εξήγησε πως δεν ήταν πάντα πιστός στις σχέσεις του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν ήμουν πιστός γιατί βαριόμουν. Όταν είσαι 50άρης, θέλεις όλα να λειτουργούν όπως είναι και να μην αλλάζει τίποτα. Άφηνα τη γυναίκα να πηγαίνει στα techno, ήμουν πολύ προχωρημένος. Έχεις μια ωραία γυναίκα, ε άσε να τη δούνε κι οι άλλοι. Δεν είμαι κτητικός, αλλά θέλω την ασφάλειά μου. Όταν μεγαλώνεις, θέλεις και την επιβεβαίωση».

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι οι περισσότερες σχέσεις του προήλθαν μέσα από τον χώρο του ραδιοφώνου. «Είχα επτά συντρόφους κι οι έξι προέρχονται από το ραδιόφωνο. Οι σύζυγοί μου ήταν ακροάτριες», είπε.

