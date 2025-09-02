Γιώργος Μαζωνάκης: Νέα ανάρτηση μετά την περιπέτειά του – «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

Επανέρχεται στα social media ο Γιώργος Μαζωνάκης με μια νέα ανάρτηση, μετά την περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο «Δρομοκαΐτειο», για τον οποίο κατηγορεί την αδελφή του, με την οποία βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία όπου ποζάρει καλυμμένος με μία λευκή πετσέτα και τη συνοδεύει με το εξής σχόλιο: «Όλα καλά Γιώργο;»

Ο ίδιος συμπληρώνει με νόημα «ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια».

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατηγορεί την αδελφή του Βάσω, για τα όσα βίωσε τις προηγούμενες εβδομάδες αν και η οικογένειά του με πρόσφατη ανακοίνωσή της τόνιζε ότι η Βάσω ήταν αμέτοχη σε αυτές τις εξελίξεις. Ο δικηγόρος του τραγουδιστή σχολίασε «εκείνη το ενορχήστρωσε» και επέμεινε ότι εκείνη ήταν ηθική αυτουργός στην υπόθεση.