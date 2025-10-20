Γιατί η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός «φεύγουν» από την Ελλάδα

Στην περιοδεία του στις ΗΠΑ θα ακολουθήσει τον σύζυγό της, Κωνσταντίνο Αργυρό, η Αλεξάνδρα Νίκα, όπου θα γιορτάσουν μαζί τα γενέθλια του γιου τους, καθώς την ίδια ημέρα της συναυλίας στο Barclays Center ο μικρός Βασίλης θα κλείσει τον πρώτο χρόνο της ζωής του.

Της ΝΙΚΗΣ ΚΩΤΣΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Δεν θα μπορούσε να λείπει από τη Νέα Υόρκη η Αλεξάνδρα Νίκα, αφού ανήμερα της συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού στο Barclays Center, στις 22 Νοεμβρίου, ο μικρός τους γιος, Βασίλης, θα γιορτάσει τα πρώτα του γενέθλια.

Ο τραγουδιστής, που είναι αφοσιωμένος στην οικογένειά του, βρήκε τον τρόπο να συνδυάσει δουλειά και προσωπική ζωή και η λύση αποδείχθηκε απλή. Η Αλεξάνδρα γνωρίζει καλά τη Νέα Υόρκη, αφού έχει ζήσει για χρόνια στις ΗΠΑ.

Διατηρεί σπίτι στο Λος Άντζελες, όπου ζούσε μαζί με την αδελφή της Νταίζη και τον αδελφό της Παναγιώτη. Με σπουδές, μεταπτυχιακό και επαγγελματική εμπειρία στη διοργάνωση events, είχε καταφέρει να χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά.

Μιλά άπταιστα αγγλικά και είχε ενσωματωθεί πλήρως στην αμερικανική κοινωνία μέχρι που ο έρωτας με τον Κ. Αργυρό την έφερε πίσω στην Ελλάδα. Ετσι, το ζευγάρι σχεδιάζει να περάσει την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων στις ΗΠΑ, αξιοποιώντας το γεγονός ότι διαθέτει σπίτι εκεί.

Μετά τη συναυλία στη Νέα Υόρκη, ο τραγουδιστής θα έχει ένα κενό διάρκειας περίπου δύο μηνών στο πρόγραμμά του. Έπειτα θα συνεχίσει την περιοδεία του στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στις 29 Ιανουαρίου στο Ντούμπεντορφ της Ελβετίας, στις 15 Φεβρουαρίου στο Μόναχο και στις 3 Μαρτίου στο Ντίσελντορφ, όπου και θα ολοκληρωθεί η φετινή σειρά εμφανίσεών του.

Η τελευταία κοινή τους εμφάνιση στο Λονδίνο έδειξε την αγάπη και την τρυφερότητα που χαρακτηρίζουν τη σχέση τους. Στο φιλανθρωπικό γκαλά του Greek Initiative, ο Κ. Αργυρός ερμήνευσε επιτυχίες του, χόρεψε πρώτα με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, και στη συνέχεια με τη σύζυγό του, ανταλλάσσοντας ένα τρυφερό φιλί επί σκηνής.

Αν και συνήθως ο Κ. Αργυρός κρατά χαμηλούς τόνους και δύσκολα ανοίγεται στα ελληνικά ΜΜΕ, στη Σερβία από όπου ξεκίνησε την περιοδεία του ήταν καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή όπου μίλησε ανοιχτά για την Αλεξάνδρα του, κάνοντας γνωστές κάποιες λεπτομέρειες για τη γνωριμία τους.

«Γνωριστήκαμε σε ένα πάρτι στην Αθήνα», είπε. «Δεν ξέρω αν ήταν θαυμάστριά μου ή κάτι τέτοιο. Ξεκινήσαμε να μιλάμε για τη ζωή, τα ενδιαφέροντά μας και βρήκαμε κοινά σημεία». Το καλύτερο της συνέντευξης ήταν όταν ο Κ. Αργυρός εξήγησε τι είναι ο «καψούρης» που σπάει πιάτα. «Για να κάνεις κάτι τέτοιο, πρέπει να το νιώσεις. Στην Ελλάδα το λέμε “καψούρα”. Καψούρα είναι το δυνατό συναίσθημα», εξήγησε.