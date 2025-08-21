Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Όταν τα πράγματα μπαίνουν στη θέση τους, κάτι μέσα μου έχει λυθεί και προχωρήσει»

Enikos Newsroom

lifestyle

Φωτεινή Μπαξεβάνη
Φωτογραφία: Instagram/fotini_baxevani_official

H Φωτεινή Μπαξεβάνη έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, αυτή την εβδομάδα, στην εφημερίδα On Time. Ανάμεσα σε άλλα, δε, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για την αδυναμία που έχει στην πλήρη οργάνωση εντός σπιτιού καθώς και στην ενασχόληση της με την τοπική αυτοδιοίκηση.

Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Είναι τοξικό να το κουβαλάς – Έτσι νοσούν οι άνθρωποι και παθαίνουν καρκίνο»

Αληθεύει ότι είσαι πολύ οργανωτική και έχεις πολλά κουτιά στο σπίτι σου, ώστε όλα να είναι στη θέση τους;

Ναι, έτσι είναι. Είμαι πολύ οργανωτική. Το καθένα έχει το κουτί του για να ξέρω που είναι και γράφει απ’ έξω τι περιέχει. Πχ. φωτογραφίες, ραπτικά και άλλα. Το κάθε πράγμα έχει το δικό του κουτί και μπαίνει σε συγκεκριμένο συρτάρι. Δεν υπάρχουν ανακατεμένα συρτάρια. Οπότε, όταν χρειάζομαι κάτι, το βρίσκω πολύ εύκολα.

Κι έχω και τις μέρες ταξινόμησης. Αυτά είναι καινούργια πράγματα ή, ας πούμε, όταν χρησιμοποιήσω μια βελόνα με κλωστή, μπορεί να μην τη βάλω στη θέση της αμέσως, οπότε μαζεύονται μικρά πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν στα κουτάκια τους. Γι’ αυτό έχω και τις μέρες ταξινόμησης. Αυτή θα έλεγα ότι είναι μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία. Διότι, όταν αυτά μπαίνουν στη θέση τους, τις ώρες που κάνω αυτή τη δουλειά, κάτι μέσα μου – στα «κουτάκια» της ψυχής μου – έχει λυθεί και προχωρήσει.

Ασχολείσαι και με την τοπική αυτοδιοίκηση, στο δήμο Παλλήνης

Ήμουν αντιδήμαρχος Πολιτισμού την προηγούμενη χρονιά. Τώρα είναι η Θεοδώρα Σιάρκου. Εγώ είμαι αμισθί εντεταλμένη σύμβουλος Πολιτισμού. Έτυχε και βρέθηκα σ’ αυτή τη διαδικασία. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική. Απλώς, έχοντας μεγαλώσει στην Παλλήνη, είμαστε από τις παλαιότερες οικογένειες εδώ, τον αγαπώ τον τόπο μου και έχω δραστηριοποιηθεί από μικρή με παραστάσεις, συναυλίες και άλλα.

Έχουμε δήμαρχο τον Χρήστο Αηδόνη, ο οποίος είναι και συνθέτης και αγαπάει πολύ τον πολιτισμό. Ο κόσμος στην Παλλήνη μου έλεγε: «Ε, εσύ δεν θα προσφέρεις κάτι εδώ πέρα που μεγάλωσες;» οπότε το αποφάσισα. Έβαλα υποψηφιότητα και βγήκα σε πολύ καλή σειρά. Οπότε, από τη στιγμή που μπήκα σ’ αυτόν τον «χορό», δεν μπορούσα να μη χορέψω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βραδινό: Μετά από ποια ώρα δεν πρέπει να το τρώτε και γιατί;

Τροχαίο στη Μύκονο για τον δισεκατομμυριούχο Tom Greenwood- Το ΕΣΥ και το ΕΚΑΒ του έσωσαν τη ζωή

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε 2,5% ο τζίρος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου το β΄ τρίμηνο

ΚΕΠΚΑ: 6 Προϋποθέσεις για την ενεργειακή ουδετερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Χρήστες φαρμάκων αδυνατίσματος αναγκάζονται σε καθημερινές αλλαγές – Τι είναι το «Ozempic vulva»
περισσότερα
22:25 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Σοφία Κουρτίδου: Νέα ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά την επέμβαση – «Νιώθω απέραντη ευγνωμοσύνη»

Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να βρίσκεται η Σοφία Κουρτίδου, η οποία και υποβλήθηκε εκτάκτως σε ...
18:58 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Ανέβασε βίντεο μέσα από το Δρομοκαΐτειο – «Δοκιμασίες τα δώρα του Θεού»

Bίντεο μέσα από το δωμάτιο όπου νοσηλεύτηκε στο Δρομοκαΐτειο δημοσίευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο...
18:16 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Ιωάννα Μαλέσκου για Ελένη Μενεγάκη: «Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση – Δεν θα την επεδίωκα εγώ σίγουρα»

Η Ιωάννα Μαλέσκου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και εξομολογήθηκε πως της έχουν χρ...
17:27 , Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: Πήρε οριστικά εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο

Εξιτήριο από το ψυχιατρικό νοσοκομείο «Δρομοκαΐτειο» πήρε ο Γιώργος Μαζωνάκης. Υπενθυμίζεται ό...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο