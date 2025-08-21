Μαρία Χολίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για την φιλία της με την Στέλλα Ανεσιάδου – «Κανείς δεν μιλάει για την ασφάλεια που νιώθεις…»

Φωτογραφία: Instagram/stella.anesiadou

Η Μαρία Χολίδου και η Στέλλα Ανεσιάδου είναι από τις πιο γνωστές influencers της νέας γενιάς. Οι δύο κοπέλες φαίνεται πως γνωρίστηκαν μέσα από τα social media και γρήγορα ανέπτυξαν μία πολύ δυνατή σχέση, την οποία έχει “αγκαλιάσει” το κοινό τους, που λατρεύει να βλέπει κοινές αναρτήσεις τους.

Οι δύο influencers αυτή την περίοδο κάνουν μαζί διακοπές και πριν από λίγες ώρες η Μαρία Χολίδου δημοσίευσε ένα βίντεο στο προφίλ της στο TikTok, στο οποίο αναφέρθηκε με συγκινητικό τρόπο στην φιλία της με την Στέλλα Ανεσιάδου.

Στο βίντεο, το οποίο η Μαρία Χολίδου έχει “ντύσει” με το «Βαλς των χαμένων ονείρων», βλέπουμε τις δύο γυναίκες να συζητάνε ενώ έχουν βγει για φαγητό.

Η influencer έχει γράψει στην ανάρτησή της: «Κανείς δεν μιλάει για την ασφάλεια που νιώθεις, όταν μιλάς με έναν άνθρωπο με συναισθηματική νοημοσύνη». 

Ακόμα, στη λεζάντα του TikTok της αναφέρει: «Μόνο τέτοιοι άνθρωποι δίπλα σας». 

@cholidouuΜόνο τέτοιοι άνθρωποι δίπλα σας❤️♬ To Vals Ton Hamenon Oniron – Manos Hadjidakis

