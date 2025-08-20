Φωτεινή Μπαξεβάνη: «Είναι τοξικό να το κουβαλάς – Έτσι νοσούν οι άνθρωποι και παθαίνουν καρκίνο»

Enikos Newsroom

lifestyle

Φωτεινή Μπαξεβάνη
Φωτογραφία: Instagram/fotini_baxevani_official

Για την ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οριοθετεί σχέσεις και καταστάσεις μίλησε, μεταξύ άλλων, η Φωτεινή Μπαξεβάνη στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα On Time και τη δημοσιογράφο Σίσσυ Μενεγάτου.

Φωτεινή Μπαξεβάνη για Καίτη Κωνσταντίνου: «Δεν ήξερα ότι ήταν άρρωστη, έπαθα λίγο σοκ»

Πιστεύεις ότι έχεις συγχωρήσει ανθρώπους βαθιά, κάποιους που ξέφυγαν από τα όρια;

«Ναι. Δεν είμαι καθόλου εκδικητικός άνθρωπος. Πιστεύω ότι η λέξη “εκδίκηση” είναι κάτι το οποίο μπορεί να σε κολλήσει για πάντα σε ένα σημείο στη ζωή σου και να μην προχωρήσεις ποτέ πέρα από εκεί. Να μείνεις για πάντα κολλημένος εκεί και πραγματικά αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρώ πολύ χαμένο χρόνο. Όταν συμβαίνει κάτι, το λύνεις επί τόπου. Αν δεν το λύσεις, το αφήνεις πίσω και προχωράς», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός και πρόσθεσε:

«Σε μένα διαγράφεται. Κάνω ένα delete και προχωράω. Αν περάσει η στιγμή που έπρεπε να λυθεί αυτό το πράγμα, δεν έχει νόημα να το κουβαλάς. Είναι τοξικό, έτσι νοσούν οι άνθρωποι και παθαίνουν καρκίνο. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή να το λύσεις για να προχωρήσεις. Αν δεν λυθεί, το κομμάτι της εκδίκησης είναι πολύ κακό και για σένα».

Αν βάλεις σε μια ζυγαριά την προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή, που νομίζεις ότι θα γείρει η ζυγαριά; Που τα έχεις πάει καλύτερα;

Δεν τα διαχωρίζω. Κάποια πράγματα στη ζωή – κι αυτό είναι ένα μυστήριο το οποίο νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν το έχει λύσει – δεν ξέρεις αν σου έρχονται επειδή μέσα σου έχεις ευχηθεί και προσευχηθεί γι’ αυτά ή αν είναι και ένα κομμάτι τύχης. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι το θέμα της δουλειάς και του χρόνου που αφιερώνεις. Δηλαδή, θεωρώ ότι όσο ταλέντο και να έχεις, αν δεν δουλέψεις σκληρά, δεν θα πας καλά. Χρόνο όμως θέλει να αφιερώσεις και η προσωπική σου ζωή.

