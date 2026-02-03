Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Χωρίς μακιγιάζ, σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της και… «ζηλεύοντας» το γατάκι της

Χωρίς μακιγιάζ και με άνετη εμφάνιση, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δείξει μια πιο αυθεντική εικόνα της καθημερινότητάς της ως μητέρα, μοιραζόμενη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δυο τρυφερές εικόνες μαζί με τον 6 μηνών γιο της και το γατάκι της, τη… νωχελικότητα του οποίου φαίνεται να ζηλεύει.

Στο πρώτο story φαίνεται η αγάπη που τρέφει για το ένα γατάκι της, το οποίο είναι ξαπλωμένο στον καναπέ και την ίδια να γράφει: «Πώς θα ήθελα να είμαι τώρα».

Στο δεύτερο στιγμιότυπο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται χαλαρή και καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στον γιο της, την ώρα που εκείνος παίζει με λεζάντα «Πως πραγματικά είμαι!».

Η δημοσιογράφος, που τους τελευταίους μήνες βιώνει τη μητρότητα, επιλέγει συχνά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρά κομμάτια της νέας καθημερινότητάς της εστιάζοντας στις ουσιαστικές στιγμές με το παιδί της.