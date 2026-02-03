Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Χωρίς μακιγιάζ, σε τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο της και… «ζηλεύοντας» το γατάκι της

  • Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τρυφερές εικόνες της καθημερινότητάς της ως μητέρα, χωρίς μακιγιάζ, μαζί με τον 6 μηνών γιο της και το γατάκι της.
  • Στο πρώτο story φαίνεται η αγάπη που τρέφει για το ένα γατάκι της, το οποίο είναι ξαπλωμένο στον καναπέ και την ίδια να γράφει: «Πώς θα ήθελα να είμαι τώρα».
  • Στο δεύτερο στιγμιότυπο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται χαλαρή και καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στον γιο της, την ώρα που εκείνος παίζει με λεζάντα «Πως πραγματικά είμαι!».
Χωρίς μακιγιάζ και με άνετη εμφάνιση, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη επέλεξε να δείξει μια πιο αυθεντική εικόνα της καθημερινότητάς της ως μητέρα, μοιραζόμενη μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δυο τρυφερές εικόνες μαζί με τον 6 μηνών γιο της και το γατάκι της, τη… νωχελικότητα του οποίου φαίνεται να ζηλεύει.

Στο πρώτο story φαίνεται η αγάπη που τρέφει για το ένα γατάκι της, το οποίο είναι ξαπλωμένο στον καναπέ και την ίδια να γράφει: «Πώς θα ήθελα να είμαι τώρα».

Στο δεύτερο στιγμιότυπο η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φαίνεται χαλαρή και καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στον γιο της, την ώρα που εκείνος παίζει με λεζάντα «Πως πραγματικά είμαι!».

Η δημοσιογράφος, που τους τελευταίους μήνες βιώνει τη μητρότητα, επιλέγει συχνά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μικρά κομμάτια της νέας καθημερινότητάς της εστιάζοντας στις ουσιαστικές στιγμές με το παιδί της.

16:45 , Δευτέρα 02 Φεβρουαρίου 2026

