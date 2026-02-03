Ελίνα Σουρνοπούλου – Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Ελίνα Σουρνοπούλου – Γιώργος Ευγενίδης: Νέο κεφάλαιο στη ζωή τους

Μια ιδιαίτερα ευτυχισμένη περίοδο της ζωής του φαίνεται ότι διανύει ο Γιώργος Ευγενίδης. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star τα Σαββατοκύριακα, εδώ και τρία χρόνια μοιράζεται τη ζωή του με την Ελίνα Σουρνοπούλου και η σχέση τους πλέον περνά στο επόμενο στάδιο. Το ουσιαστικό βήμα του ζευγαριού είναι η μετακόμιση της Ελίνας στην Αθήνα, με την οποία μπήκε τελεία στη σχέση από απόσταση που διατηρούσαν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Από τις αρχές Οκτωβρίου, οι δυο τους ζουν πλέον μαζί, επενδύοντας στην καθημερινότητα και στη συντροφικότητα χωρίς τον περιορισμό των χιλιομέτρων.

Της ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑ – ΠΗΓΗ: Realnews

Η επιλογή της συγκατοίκησης στην Αθήνα ήταν η πιο ρεαλιστική λύση για το ζευγάρι, με την Ελίνα, που είναι πολιτικός μηχανικός, να ξεκινά την επαγγελματική πορεία σε εταιρεία με σημαντικές προοπτικές εξέλιξης. Από την άλλη, ο Γ. Ευγενίδης συνεχίζει τη σταθερή πορεία του στο Star. Παρότι πλέον η βάση τους είναι στην Αθήνα, δεν έχουν αποχωριστεί τη Θεσσαλονίκη, απ’ όπου κατάγεται η Ελ. Σουρνοπούλου. Εκεί πέρασαν μέρος των χριστουγεννιάτικων διακοπών τους, ενώ η Πρωτοχρονιά τους βρήκε στην Αθήνα, καθώς ο δημοσιογράφος είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις στον τηλεοπτικό σταθμό.

Ανθρωποι χαμηλών τόνων, επιλέγουν συνειδητά να κρατούν την προσωπική ζωή τους μακριά από τη δημοσιότητα. Χωρίς να κρύβονται, προτιμούν να αφήνουν τη σχέση τους να εξελίσσεται με διακριτικότητα και ηρεμία. Η απόσταση που τους χώριζε στο παρελθόν αποδείχθηκε ότι δεν ήταν ανυπέρβλητο εμπόδιο. Αντιθέτως, τους έφερε πιο κοντά, με τα ταξίδια να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σχέσης τους. Κάθε ανάπαυλα ήταν αφορμή για συνάντηση, συχνά σε όμορφους προορισμούς, ένα στοιχείο που ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον δεσμό τους.

Τον περασμένο Οκτώβριο συμπλήρωσαν τρία χρόνια κοινής πορείας, επιβεβαιώνοντας πως η σχέση τους βασίζεται στην κατανόηση και στην αλληλοϋποστήριξη, αλλά και στο κοινό όραμα για το μέλλον. Και οι δύο είναι αφοσιωμένοι στην καριέρα τους, με φιλοδοξίες και σημαντικά δείγματα δουλειάς ο καθένας στον τομέα του.

Η προσωπική ισορροπία που βιώνει ο Γ. Ευγενίδης αντικατοπτρίζεται και στη δημόσια εικόνα του, με τη σιγουριά και τη σταθερότητα που εκπέμπει να πηγάζουν τόσο από την επαγγελματική σταθερότητα όσο και από την ευτυχία που ζει στο πλευρό της συντρόφου του.

