Ελίνα Παπίλα: Απρόοπτο για την ραδιοφωνική παραγωγό – «Άρχισα να βλέπω στα νύχια μου κάτι μικρές γραμμές»

Ένα απρόσμενο ατύχημα είχε η Ελίνα Παπίλα, όπως και φρόντισε να επικοινωνήσει μέσα από τα social media στους διαδικτυακούς της φίλους. Κι αυτό μιας και η ραδιοφωνική παραγωγός ανήρτησε ένα σύντομο απόσπασμα στο TikTok στο οποίο εξήγησε τι ακριβώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει στα νύχια της.

Ειδικότερα, όπως είδαμε στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, η Ελίνα Παπίλα ενημέρωσε πως έπαθε χημικό έγκαυμα στα νύχια από ημιμόνιμο μανικιούρ.

«Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια και αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται η λάμπα, δηλαδή απαγορεύεται το ημιμόνιμο, το ακρυλικό, ό,τι έχει να κάνει με λάμπα. Επιτρέπεται μόνο το απλό, κλασικό, ορθόδοξο μανικιούρ. Όλα ξεκίνησαν όταν άρχισα να βλέπω στα νύχια μου κάτι μικρές γραμμές».

«Δεν έδωσα σημασία και συνέχισα να κάνω τα ημιμόνιμa μου, τα τζελ. Τον τελευταίο καιρό με έκαιγε πολύ η λάμπα ως που άρχισα να βλέπω το νύχι μου να ξεκολλάει.

«Πήγα στην ποδολόγο, τεχνήτρια, έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία επούλωσης. Βάζουμε κρέμες και τα σχετικά, θέλει ειδικές κρέμες» εκμυστηρεύτηκε χαρακτηριστικά η Ελίνα Παπίλα στα social media.