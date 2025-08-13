Φθιώτιδα: Πλιάτσικο σε φωτοβολταϊκό πάρκο – Το «γύμνωσαν» από καλώδια για να πάρουν το χαλκό

Σε πραγματική μάστιγα έχουν εξελιχθεί οι κλοπές στα φωτοβολταϊκά πάρκα της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ένα από τα τελευταία… θύματα των «κυνηγών χαλκού» ήταν φωτοβολταϊκό στην περιοχή του Δήμου Λοκρών.

Οι γνωστοί – άγνωστοι εισέβαλαν στο χώρο παραβιάζοντας την περίφραξη σε δύο σημεία και στη συνέχεια ξεκίνησαν το πλιάτσικο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνολικά αφαίρεσαν χάλκινα καλώδια μήκους 7 χιλιομέτρων τα οποία σύμφωνα με τον παθόντα έφταναν σε αξία τα 7.500 ευρώ.

Σύμφωνα με τους ειδικούς εκτός από την αξία των καλωδίων που, η συνολική ζημιά που προκάλεσαν οι δράστες στο πάρκο είναι πολύ σημαντική, καθώς με αυτά λειτουργεί η συνδεσμολογία της εγκατάστασης και γίνεται η μεταφορά της ενέργειας που παράγουν τα πάνελ.

