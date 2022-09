Εισαγωγή στην jazz: 20 σημαντικοί δίσκοι για αρχάριους

Όλοι ξεκινούν από κάπου, οπότε ελπίζουμε ότι η παρακάτω λίστα μπορεί να χρησιμεύσει ως εισαγωγή στην μουσικό είδος της jazz, πρόκειται για μερικά από τα καλύτερα άλμπουμ για αρχάριους στο είδος αυτό. Το κάθε ένα είναι ένα κλασικό υπέροχο άλμπουμ, που δεν λείπει από τη δισκοθήκη κανενός απαιτητικού φίλου της jazz. Οι σημαντικοί αυτοί δίσκοι κάνουν το πρώτο βήμα προς τον άγνωστο αλλά υπέροχο κόσμο της jazz.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Παραθέσαμε αυτά τα άλμπουμ χρονολογικά, ώστε να υπάρχει μια αίσθηση της εξέλιξης της jazz μέσα στον χρόνο, την περίοδο όπου βγήκαν τα αξεπέραστα αυτά διαμάντια! Πρόκειται για την ιδανική βάση μιας jazz και κάθε δισκοθήκης.

Louis Armstrong: Satchmo At Symphony Hall (Decca, 1951)

Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ για αρχάριους. Άλλωστε ο Louis Armstrong είναι από τους ιδρυτές της jazz. Ηχογράφησε αυτή την αξέχαστη συναυλία σε ηλικία 46 ετών στη Βοστώνη, τον Νοέμβριο του 1947. Ξεχωριστό κομμάτι το “Royal Garden Blues”.

Thelonious Monk: Genius Of Modern Music Volume 2 (Blue Note, 1952)

Η προχωρημένη για την εποχή μουσική γλώσσα του Thelonious Sphere Monk – με… γωνιασμένες μελωδίες και ασυνήθιστες παραφωνίες – θεωρήθηκε αμφιλεγόμενη όταν εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη σκηνή της jazz της Νέας Υόρκης στα τέλη της δεκαετίας του ’40. Παρόλα αυτά η Blue Note Records άρπαξε την ευκαιρία και έσπευσε να του βγάλει τα δύο πρώτα 10ιντσα βινύλια 78 στροφών. Ξεχωριστό κομμάτι το “Straight No Chaser”.

Billie Holiday: Billie Holiday Sings (Clef, 1952)

Γεννημένη στη Βαλτιμόρη, η Billie Holiday διέθετε μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές της jazz. Μετά τη μαθητεία της σε πολλά μεγάλα συγκροτήματα, η Holiday έκανε μια ξεχωριστή σόλο καριέρα, πρώτα στην Columbia και αργότερα στην Verve.

Ξεχωριστό κομμάτι το “I Only Have Eyes for You”.

The Quintet: Jazz At Massey Hall (ντεμπούτο, 1953)

Οι Quintet ήταν ένα σούπερ γκρουπ μοντέρνας jazz, που σχηματίστηκε ειδικά για μια μοναδική συναυλία στον Καναδά, στο Massey Hall του Τορόντο, στις 15 Μαΐου 1953. Ήταν η μόνη φορά που ο άλτο σαξοφωνίστας Charlie Parker, ο τρομπετίστας Dizzy Gillespie, ο πιανίστας Bud Powell, ο μπασίστας Charles Mingus και ο ντράμερ Max Roach έπαιξαν μαζί ως μπάντα. Μιλάμε για μία dream team γιγάντων!

Ξεχωριστό κομμάτι το “A Night In Tunisia”.

Clifford Brown And Max Roach: Clifford Brown And Max Roach (EmArcy, 1954)

Ένας από τους πρώτους αρχιτέκτονες της jazz, ιδιαίτερα στην υποκατηγορία hard bop, που κυριάρχησε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’50, ήταν ο ταλαντούχος τρομπετίστας

Clifford Brown. Αν και σκοτώθηκε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήταν μόλις 25 ετών, στις 25 Ιουνίου 1956, η μουσική του ιδιοφυΐα πρόλαβε και καταγράφηκε σε πολλές ηχογραφήσεις που έκανε.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Joy Spring”.

Count Basie And His Orchestra: April In Paris (Verve, 1957)

Το “April In Paris” είναι ίσως η καλύτερη στιγμή της ορχήστρας του Count Basie από το New Jersey. Aποτυπώνει την αισιοδοξία, τη φινέτσα και τη δύναμη του μουσικού συνόλου, που συμπεριλάμβανε στις τάξεις του τον τρομπετίστα Thad Jones, τον σαξοφωνίστα Frank Foster και τον κιθαρίστα Freddie Green.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Corner Pocket”.

John Coltrane: Blue Train (Blue Note, 1958)

Το “Blue Train” ήταν το πρώτο πραγματικά υπέροχο άλμπουμ του κορυφαίου σαξοφωνίστα John Coltrane, που κυκλοφόρησε αφότου έκοψε οριστικά την κακή συνήθεια της ηρωίνης. Ηχογραφήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1957 για την Blue Note.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Blue Train”.

Cannonball Adderley: Somethin’ Else (Blue Note, 1958)

Ο άλτο σαξοφωνίστας από την Tampa της Florida, ο Julian “Cannonball” Adderley θεωρήθηκε αρχικά ως ο κληρονόμος του Charlie Parker. Μαζί του εδώ ο Miles Davies και ο Art Blakey.

Ξεχωριστά κομμάτια τα “Autumn Leaves” και “Love For Sale”.

Art Blakey And The Jazz Messengers: Moanin’ (Blue Note, 1958)

Ένας τρομερός ντράμερ και αρχηγός μπάντας, είχε μία πολύ προχωρημένη αίσθηση του swing.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Moanin'”

Chet Baker: Chet (Riverside, 1959)

Ο Chet Baker ήταν το πιο «cool» αγόρι της jazz σκηνής της Δυτικής Ακτής της δεκαετίας του ’50, παρά το γεγονός ότι καταγόταν από την Οκλαχόμα.

Ξεχωριστό κομμάτι το “It Never Entered My Mind”.

The Dave Brubeck Quartet: Time Out (Columbia, 1959)

Γεννημένος στην Καλιφόρνια ο πιανίστας Dave Brubeck, είχε μια τάση να παίζει μουσική σε ασυνήθιστα και ανορθόδοξα μέτρα. Από τους πλέον αγαπητούς τζαζίστες στη χώρα μας.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Take Five”.

Miles Davis: Kind Of Blue (Columbia, 1959)

Το “Kind Of Blue” είναι το jazz άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Απέδειξε ότι η καινοτομία δεν ήταν απαραίτητα η αντίθεση στην εμπορικότητα. Πρόκειται για τον δίσκο που επαναπροσδιόρισε τη σύγχρονη jazz.

Ξεχωριστό κομμάτι το “So What”.

Ella Fitzgerald: Ella In Berlin: Mack The Knife (Verve, 1960)

Ιστορική live ηχογράφηση της πρώτης κυρίας της jazz στη Γερμανία, όπου ξέχασε τους στίχους του “Mack The Knife” και αυτοσχεδίασε.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Mack The Knife”.

Jimmy Smith: Back At The Chicken Shack (Blue Note, 1963)

Ο Jimmy Smith ήταν ο άνθρωπος που εισήγαγε το μουσικό όργανο Hammond στην jazz.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Back At The Chicken Shack”.

Wes Montgomery: The Incredible Jazz Guitar Of Wes Montgomery (Riverside, 1960)

Ο υπερταλαντούχος κιθαρίστας γεννημένος στην Ινδιανάπολη, είναι ο δάσκαλος που έχει επηρεάσει κάθε μεγάλο κιθαρίστα έκτοτε.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Four On Six”.

Bill Evans Trio: Waltz For Debby (Riverside, 1962)

Ένας βαθιά ευαίσθητος μουσικός που διέθετε μια εξαιρετική μουσικότητα και ένα εξαίσιο γούστο, ο Evans πρωτοστάτησε στο πιάνο με μια μοναδική προσέγγιση, που αντανακλούσε το ενδιαφέρον του για την κλασική μουσική (ιδίως το έργο των ρομαντικών και ιμπρεσιονιστών συνθετών).

Ξεχωριστό κομμάτι το “My Foolish Heart”.

Oliver Nelson: The Blues And The Abstract Truth (Impulse!, 1961)

Ένας σαξοφωνίστας που κέρδισε αναγνώριση αλλά δεν κατάφερε να περάσει τα 43α γενέθλιά του (πέθανε το 1975 από καρδιακή προσβολή).

Ξεχωριστό κομμάτι το “Stolen Moments”

Duke Ellington And Coleman Hawkins: Duke Ellington Meets Coleman Hawkins (Impulse!, 1963)

Ένα ιστορικό άλμπουμ ηχογραφημένο τον Αύγουστο του 1962.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Limbo Jazz”.

Stan Getz And João Gilberto: Getz/Gilberto (Verve, 1963)

Το άλμπουμ που καθιέρωσε διεθνώς την bossa nova και εκτόξευσε τη σόλο καριέρα της τραγουδίστριας Astrud Gilberto.

Ξεχωριστό κομμάτι το “The Girl From Ipanema”.

Herbie Hancock: Maiden Voyage (Blue Note, 1965)

Αν και σπούδασε μηχανικός στο πανεπιστήμιο, η πρώτη αγάπη του Herbie Hancock ήταν η μουσική και μετά από μια περίοδο που έπαιζε πιάνο στο συγκρότημα του τρομπετίστα Donald Byrd, του προσφέρθηκε μια σόλο συμφωνία από την Blue Note Records το 1962.

Ξεχωριστό κομμάτι το “Maiden Voyage”.

