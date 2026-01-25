Δήμος Αναστασιάδης: «Όταν γράφω τραγούδια ακούω τη φωνή του Πάριου, του Σφακιανάκη και της Αλεξίου»

  • Ο Δήμος Αναστασιάδης, καλεσμένος στην εκπομπή «After Dark», αποκάλυψε ποιες φωνές τον επηρεάζουν όταν γράφει τραγούδια, με αυτή του Γιάννη Πάριου να είναι «πολύ έντονα μέσα» στο μυαλό του.
  • Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής ανέφερε πως ανάμεσα στις φωνές-πρότυπα που τον επηρεάζουν βρίσκεται και εκείνη του Νότη Σφακιανάκη, αλλά και της Χαρούλας Αλεξίου.
  • Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία που έχει για τον ίδιο το ίδιο το τραγούδι, ανεξάρτητα από το ποιος θα το ερμηνεύσει, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της φωνής ως «κάτι πολύ μαγικό».
Δήμος Αναστασιάδης: «Όταν γράφω τραγούδια ακούω τη φωνή του Πάριου, του Σφακιανάκη και της Αλεξίου»

Ο Δήμος Αναστασιάδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή του Θέμη Γεωργαντά, «After Dark».

«Υπάρχουν κάποιες φωνές που μου είναι χαραγμένες, σαν να τις ακούω. Μπορώ να σου αποκαλύψω και ποιοι τραγουδιστές είναι. Είναι η φωνή του Πάριου, πολύ έντονα μέσα. Οπότε πάντα ακούω και λίγο Πάριο. Θα μου πεις ότι Πάριοι υπάρχουν πολλοί, οπότε ταυτόχρονα αν γράφεις για τον Πάριο, γράφεις και για άλλους 20 τραγουδιστές» περιέγραψε.

Στη συνέχεια, ο Δήμος Αναστασιάδης ανέφερε πως ανάμεσα στις φωνές-πρότυπα που τον επηρεάζουν βρίσκεται και εκείνη του Νότη Σφακιανάκη, αλλά και της Χαρούλας Αλεξίου.

«Άλλη μια φωνή είναι του Νότη Σφακιανάκη, που ταυτόχρονα υπάρχουν πολλοί. Μιλάω για τη φωνή έτσι… Είναι η Χαρούλα Αλεξίου. Σου λέω τα πρότυπα, με αυτά που μεγάλωσα. Ασφαλώς υπάρχουν άπειροι τραγουδιστές που μου αρέσουν αλλά αυτοί είναι κάπως σαν να μου τραγουδάνε ακόμα στο μυαλό μου».

Κλείνοντας, στάθηκε στη σημασία που έχει για τον ίδιο το ίδιο το τραγούδι, ανεξάρτητα από το ποιος θα το ερμηνεύσει τελικά, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της φωνής.

«Παράλληλα όταν κάθομαι να γράφω ένα τραγούδι, αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να είναι ένα τραγούδι που να μου αρέσει. Είτε είναι δικό μου, είτε το πει άλλος. Καμία φορά μπορεί να προορίζεται για κάποιον αυτό το τραγούδι και στο τέλος να αλλάξει διαδρομή και να έρθει σε εμένα ή να πάει σε άλλον. Η φωνή είναι κάτι πολύ μαγικό γιατί είναι η τελευταία πινελιά. Είναι αυτό που ή θα το απογειώσει ή δεν θα κάνει τίποτα. Καμία φορά εκπλήσσεσαι».

