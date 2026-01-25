«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Επιστρέφει με νέα επεισόδια και αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει την Τρίτη 03 Φεβρουαρίου, στις 22:30, στον Alpha, πιο εκρηκτικό, πιο αιχμηρό, πιο αληθινό από ποτέ. Και τίποτα — μα τίποτα — δεν θα μείνει το ίδιο. Το 1965 ξεκινάει με ευχές, γέλια και ελπίδα. Όμως η πραγματική ιστορία δεν γράφεται στο φως. Γράφεται εκεί όπου η εκδίκηση απαιτεί τη δική της δικαιοσύνη. Εκεί όπου κάθε επιλογή έχει τίμημα.

Οι μάσκες πέφτουν και το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά

Στο καμπαρέ Πόρτο Λεόνε, εκεί όπου χτυπά η καρδιά του Πειραιά, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο που παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. «Φέτος το Πόρτο Λεόνε θα είναι ο πρωταθλητής του Πειραιά» δηλώνει ο Ηλίας Καπετανάκος. Και στο σπίτι των Βουλγαρέων, γύρω από το γιορτινό τραπέζι, η οικογένεια ανταλλάσσει ευχές για «Καλή χρονιά» με φωτεινά χαμόγελα και σβησμένες αλήθειες- γιορτινές ευχές καταδικασμένες να χαθούν.

Πάθη που καίνε. Μυστικά που ξεσκεπάζονται. «Σύμμαχοι» που γίνονται θανάσιμοι εχθροί. Γυναίκες που παίρνουν στα χέρια τους τη μοίρα τους.

Η χρονιά που ξεκινάει δεν χαρίζεται σε κανέναν. Ένας γάμος που υπόσχεται λύτρωση γίνεται θηλιά. Η Αγγελική γνωρίζει πως η μοίρα της αλλάζει. Η Αλεξάνδρα— πληγωμένη, προδομένη — έχει τον τελευταίο λόγο. «Αυτός ο γάμος δε θα γίνει ποτέ». Και η προειδοποίηση γίνεται πράξη.

Σεισμικές ανατροπές, ανελέητες μάχες δύναμης και πάθη που δεν συγχωρούν. Η αλήθεια ξεγυμνώνεται. Οι μάσκες πέφτουν. Και το παιχνίδι της εκδίκησης μόλις ξεκινά.

Το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» επιστρέφει και η ιστορία τώρα παίρνει φωτιά

Η σειρά που αγαπήσαμε επιστρέφει ακόμα πιο δυνατή, ακόμα πιο καθηλωτική. Με ιστορίες που γκρεμίζουν βεβαιότητες και ξαναγράφουν τους κανόνες. Μάτια που βλέπουν χωρίς να μιλούν. Γλώσσες που λύνονται την πιο κρίσιμη στιγμή. Μυστικές συνεννοήσεις που χτίζονται μέσα σε ένα βλέμμα. Προδοσίες που διαλύουν οικογένειες μέσα σε δευτερόλεπτα.

Φέτος, η Τρούμπα θα γίνει πεδίο μάχης.

Για εξουσία.

Για τιμή.

Για την αλήθεια που κανείς δεν θέλει να ακουστεί.

Στο «Porto Leone Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια»

Έρχονται καταιγιστικές εξελίξεις, αποκαλύψεις που κόβουν την ανάσα. Kαι ανατροπές που δεν θα προβλέψει κανείς!

Δραματική σειρά εποχής ελληνικής παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός

Σκηνοθεσία: Γιώργος Κορδέλλας, Βασίλης Τσελεμέγκος, Μάριος Καραμάνης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κώστας Τριανταφύλλου, Μπάμπης Αρσενάκος

Ηχοληψία: Χρήστος Παπαδόπουλος, Κώστας Κολοκάθης

Σκηνογράφος: Σπύρος Λάσκαρης

Ενδυματολόγος: Κική Μήλιου

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος, Μανόλης Ζεάκης

Πρωτότυπη μουσική: Μάριος Στρόφαλης

Το τραγούδι των τίτλων «Ο καπνός απ’ το λιμάνι», σε στίχους Ειρήνης Τουμπάκη, ερμηνεύει η Μάρθα Φριντζήλα.

Οργάνωση Παραγωγής: Γιάννης Καραντάνης

Παραγωγοί: Πάνος Παπαχατζής, Κώστας Σάκκαρης

Παραγωγός: Αthens Productions A.E.

Εκτέλεση Παραγωγής: Αργοναύτες Α.Ε.

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπισμπίκης (Σπύρος Γιάμαρης), Κλέλια Ρένεση (Γαλήνη Βούλγαρη), Μαρίνα Ασλάνογλου (Αλεξάνδρα Καπετανάκου), Αντώνης Καρυστινός (Κωνσταντίνος Βούλγαρης), Αλέκος Συσσοβίτης (Ηλίας Καπετανάκος), Μαριάννα Πολυχρονίδη (Ρίτα Ζαφείρη), Ιζαμπέλλα Φούλοπ (Άντζελα Δρόσου), Άρης Αντωνόπουλος (Στράτος Καπετανάκος), Βασίλης Μηλιώνης (Γρηγόρης Βούλγαρης), Σταύρος Σβήγκος (Χρόνης Θαλασσίτης), Κωνσταντίνα Τάκαλου (Φωφώ), Μαρία Καβουκίδου (Ξένη Φραγκούλη), Μαρθίλια Σβάρνα (Καίτη), Χριστίνα Μαθιουλάκη (Λένα Βούλγαρη), Δημήτρης Καπετανάκος (Στέλιος Σκαβάτσος), Ευφημία Καλογιάννη (Κοραλία), Δημήτρης Σέρφας (Αντρέας Καπετανάκος), Κυριάκος Σαλής (Ορέστης Βούλγαρης), Σμαράγδα Αδαμοπούλου (Βούλα Μαρκάκη), Γιάννα Ζιάννη (Ματίνα), Στέλλα Γκίκα (Ασημίνα), Γρηγορία Μεθενίτη (Ντόρα), Δημήτρης Παπανικολάου (Λάζαρος Φραγκούλης), Γιάννης Λεάκος (Νίκος Καστίλιας), Χριστίνα Στεφανίδη (Λουΐζα), Τριαντάφυλλος Δελής (Βούγγελας), Αργύρης Αποστόλου (Τάκης), Αγγελίνα Τερσενίδου (Γίτσα), Νεφέλη Παπαδερού (Βίκυ), Τάσος Καρλής (Ζήσης).

Στο ρόλο του καπετάν-Μανώλη, ο Μιχάλης Αεράκης.