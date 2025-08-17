Δήμητρα Αλεξανδράκη: «Για ποιον λόγο όταν δε περνάς καλά με κάποιον να νομίζεις ότι ένα παιδί θα σώσει την κατάσταση;»

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη μέσα από νέο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube μίλησε για την προσωπική της ζωή και τις σχέσεις, κάνοντας μια πιο προσωπική αναφορά στο πώς βλέπει τα πράγματα αυτήν την περίοδο.

Η ίδια αποκάλυψε πως υπάρχει ένας άνθρωπος στη ζωή της που ενδιαφέρεται πολύ για εκείνη, όμως η σχέση τους δεν έχει εξελιχθεί σε ερωτικό επίπεδο. «Υπάρχει ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στη ζωή μου, αλλά δεν γίνεται… Ενδιαφέρεται πάρα πολύ για εμένα, θέλει να είμαι καλά, αυτό αρκεί πολλές φορές. Δεν υπάρχει ερωτική επαφή ή κάτι τέτοιο, γιατί δεν είναι όλα αυτό», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια εξήγησε πως πλέον δεν μπαίνει εύκολα σε μια σχέση, τονίζοντας πως για να σταθεί κάποιος δίπλα της, θα πρέπει να είναι δυνατός σε όλα τα επίπεδα. «Αυτήν την περίοδο δεν υπάρχει αυτό. Πλέον δεν το κάνω τόσο εύκολα αυτό. Δεν γίνεται να εξελιχθεί σε σχέση, δεν θα κάτσω να τα πω εδώ πέρα… Για εμένα, για να κάτσει κάποιος δίπλα μου, να μείνει μαζί μου, πρέπει να είναι πολύ δυνατός, γενικά στα πάντα. Δεν λέμε μόνο ερωτικά αλλά και σαν φίλος», ανέφερε.

Η Δήμητρα Αλεξανδράκη στάθηκε και στις ανθρώπινες σχέσεις γενικότερα, λέγοντας πως έχουν γίνει αρκετά δύσκολες. «Οι ανθρώπινες σχέσεις έχουν γίνει και από μόνες τους δύσκολες. Το πιο σημαντικό και αυτό που δεν είναι κατανοητό είναι ότι είσαι με έναν άνθρωπο για να περνάς καλά στη ζωή σου, όχι για να βασανίζεσαι […] Οι ανθρώπινες σχέσεις γενικά έχουν γίνει αρκετά δύσκολες αλλά δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Όταν δεν περνάς καλά με έναν άνθρωπο για ποιο λόγο να κάθεσαι να ανέχεσαι και να υπομένεις;».

Mίλησε και για το λάθος, όπως το χαρακτήρισε, να πιστεύει κανείς ότι ένα παιδί μπορεί να σώσει μια σχέση. «Για ποιον λόγο όταν δεν περνάς καλά με έναν άνθρωπο να νομίζεις ότι ένα παιδί θα σώσει μια κατάσταση; Τι φταίει ένα παιδί να έρθει στον κόσμο μέσα σε μια άσχημη κατάσταση; Δεν σου λέω να είσαι φουλ καψούρης, ερωτευμένος, να λιώνεις για τον άλλον και να μην το κάνεις. Αλλά να είσαι με κάποιον και να λες, “Δεν έχω την ησυχία μου, δεν περνάω καλά αλλά άντε να κάνω ένα παιδί να αλλάξει η κατάσταση”, θεωρώ ότι είναι η πιο λάθος κίνηση αυτή. Είναι κρίμα ένα παιδί να μη μεγαλώνει και με τους δύο γονείς», κατέληξε.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί