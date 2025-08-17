Γιάννης Κεφαλογιάννης: Ευχαριστώ τους πυροσβέστες για τις διασώσεις πολιτών, η προσφορά σας μας κάνει περήφανους

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης ανάρτησε αργά το βράδυ του Σαββάτου βίντεο από επιχειρήσεις κλιμακίων του Πυροσβεστικού Σώματος, τις τελευταίες ώρες, για διασώσεις πολιτών και μεταφορά τραυματιών, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για το έργο και την προσφορά των πυροσβεστών.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανέφερε:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους πυροσβέστες μας, στις ομάδες της #ΕΜΑΚ και της #ΕΜΟΔΕ για τις δύσκολες αλλά επιτυχημένες διασώσεις των τελευταίων ωρών. Με αυταπάρνηση και επαγγελματισμό απεγκλώβισαν τουρίστα στην Παλαιοκαστρίτσα, μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της, μετέφεραν τραυματίες από τα δύσβατα μονοπάτια της Σαμοθράκης, διέσωσαν έναν άνδρα στους καταρράκτες της Νέδας, ενώ μετέφεραν με ασφάλεια 16χρονη Γαλλίδα στην Αμοργό. Η προσφορά σας μας κάνει περήφανους».