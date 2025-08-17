Primeira Liga: Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε λογαριασμό στη νέα σεζόν – Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη στην Μπενφίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Η 2η αγωνιστική της Primeira Liga είχε αρκετή ένταση με την Μπενφίκα να παίρνει το πρώτο της «τρίποντο» στη σεζόν, τη Γκιμαράες να επιστρέφει στις νίκες μπροστά στο κοινό της και τη Φαμαλικάο να απολαμβάνει –έστω προσωρινά– τη μοναξιά της κορυφής.

Η Μπενφίκα επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Εστρέλα Αμαδόρα. Οι γηπεδούχοι πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, όμως στο 60ό λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και χάρισε στους «Αετούς» τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Ο Έλληνας επιθετικός πήρε την ευθύνη τη στιγμή που η ομάδα του το είχε ανάγκη και δικαιώθηκε.

Στη Γκιμαράες, η τοπική ομάδα πήρε σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στην Εστορίλ, κερδίζοντας με 3-2. Ο Ραφίκ Γκιτάν άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 19ο λεπτό, όμως ο Μιγκέλ Νομπρέγκα ισοφάρισε στο 42΄. Ο Νέλσον Ολιβέιρα έκανε το 2-1 στο 51΄, αλλά το αυτογκόλ του Ροντρίγκο Αμπασκάλ στο 61΄ έδωσε νέα ελπίδα στην Εστορίλ. Τελικά, στο 69ο λεπτό, ο Τιάγκο Σίλβα ευστόχησε σε πέναλτι και «κλείδωσε» τη νίκη για τη Γκιμαράες, που έτσι πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο.

Την ίδια ώρα, η Φαμαλικάο συνέχισε ιδανικά τη σεζόν, κερδίζοντας με 1-0 την Τοντέλα εκτός έδρας. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο «Ζοάο Καρντόσο Στάντιουμ» πέτυχε ο Σιμόν Ελισόρ στο 69ο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Ματίας ντε Αμορίμ. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι, αφού δύο φορές η μπάλα σταμάτησε στα δοκάρια, μένοντας χωρίς βαθμό και γκολ μετά από δύο αγώνες.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

AVS – Κάσα Πία 0-2

0-2 Τοντέλα – Φαμαλικάο 0-1

0-1 Γκιμαράες – Εστορίλ 3-2

3-2 Εστρέλα Αμαδόρα – Μπενφίκα 0-1

0-1 Ρίο Αβε – Νασιονάλ (17/8)

(17/8) Αλβέρκα – Μπράγκα (17/8)

(17/8) Σάντα Κλάρα – Μορεϊρένσε (17/8)

(17/8) Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα (17/8)

(17/8) Ζιλ Βισέντε – Πόρτο (18/8)

Η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική