Primeira Liga: Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε λογαριασμό στη νέα σεζόν – Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη στην Μπενφίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Σταύρος Ιωακείμ

αθλητισμός

Primeira Liga: Ο Βαγγέλης Παυλίδης άνοιξε λογαριασμό στη νέα σεζόν – Με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι έδωσε τη νίκη στην Μπενφίκα – ΒΙΝΤΕΟ

Η 2η αγωνιστική της Primeira Liga είχε αρκετή ένταση με την Μπενφίκα να παίρνει το πρώτο της «τρίποντο» στη σεζόν, τη Γκιμαράες να επιστρέφει στις νίκες μπροστά στο κοινό της και τη Φαμαλικάο να απολαμβάνει –έστω προσωρινά– τη μοναξιά της κορυφής.

Η Μπενφίκα επικράτησε εκτός έδρας με 1-0 της Εστρέλα Αμαδόρα. Οι γηπεδούχοι πάλεψαν με όλες τους τις δυνάμεις, όμως στο 60ό λεπτό ο Βαγγέλης Παυλίδης ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και χάρισε στους «Αετούς» τη νίκη και τους τρεις βαθμούς. Ο Έλληνας επιθετικός πήρε την ευθύνη τη στιγμή που η ομάδα του το είχε ανάγκη και δικαιώθηκε.

Στη Γκιμαράες, η τοπική ομάδα πήρε σπουδαίο αποτέλεσμα απέναντι στην Εστορίλ, κερδίζοντας με 3-2. Ο Ραφίκ Γκιτάν άνοιξε το σκορ για τους φιλοξενούμενους στο 19ο λεπτό, όμως ο Μιγκέλ Νομπρέγκα ισοφάρισε στο 42΄. Ο Νέλσον Ολιβέιρα έκανε το 2-1 στο 51΄, αλλά το αυτογκόλ του Ροντρίγκο Αμπασκάλ στο 61΄ έδωσε νέα ελπίδα στην Εστορίλ. Τελικά, στο 69ο λεπτό, ο Τιάγκο Σίλβα ευστόχησε σε πέναλτι και «κλείδωσε» τη νίκη για τη Γκιμαράες, που έτσι πανηγύρισε το πρώτο της τρίποντο.

Την ίδια ώρα, η Φαμαλικάο συνέχισε ιδανικά τη σεζόν, κερδίζοντας με 1-0 την Τοντέλα εκτός έδρας. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο «Ζοάο Καρντόσο Στάντιουμ» πέτυχε ο Σιμόν Ελισόρ στο 69ο λεπτό, μετά από προσπάθεια του Ματίας ντε Αμορίμ. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν άτυχοι, αφού δύο φορές η μπάλα σταμάτησε στα δοκάρια, μένοντας χωρίς βαθμό και γκολ μετά από δύο αγώνες.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής

  • AVS – Κάσα Πία 0-2
  • Τοντέλα – Φαμαλικάο 0-1
  • Γκιμαράες – Εστορίλ 3-2
  • Εστρέλα Αμαδόρα – Μπενφίκα 0-1
  • Ρίο Αβε – Νασιονάλ (17/8)
  • Αλβέρκα – Μπράγκα (17/8)
  • Σάντα Κλάρα – Μορεϊρένσε (17/8)
  • Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Αρούκα (17/8)
  • Ζιλ Βισέντε – Πόρτο (18/8)

Η βαθμολογία μετά τη 2η αγωνιστική

  1. Φαμαλικάο 6 (2 αγ.)
  2. Πόρτο 3
  3. Μπράγκα 3
  4. Ζιλ Βισέντε 3
  5. Σπόρτινγκ 3
  6. Αρούκα 3
  7. Μορεϊρένσε 3
  8. Μπενφίκα 3
  9. Γκιμαράες 3 (2 αγ.)
  10. Κάσα Πία 3 (2 αγ.)
  11. Εστρέλα Αμαδόρα 1 (2 αγ.)
  12. Εστορίλ 1 (2 αγ.)
  13. Ρίο Άβε
  14. Αλβέρκα 0
  15. Νασιονάλ 0
  16. Σάντα Κλάρα 0
  17. Τοντέλα 0 (2 αγ.)
  18. AVS 0 (2 αγ.)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
02:15 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Χρήστος Ζαφείρης: Δεν αγωνίστηκε στον αγώνα με την Γιάμπλονετς – Προπονητής Σλάβια Πράγας: «Δεν ήταν πνευματικά προετοιμασμένος»

Ο Χρήστος Ζαφείρης έμεινε εκτός ενδεκάδας στη χθεσινή αναμέτρηση της Σλάβια Πράγας με τη Γιάμπ...
01:30 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Ντάβιντε Καλάμπρια: «Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ – Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούργιο εκτός της χώρας μου»

Στην Αθήνα έφτασε αργά το βράδυ του Σαββάτου ο Ιταλός δεξιός μπακ, Ντάβιντε Καλάμπρια, προκειμ...
01:00 , Κυριακή 17 Αυγούστου 2025

Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Αθήνα ο Νταβίντε Καλάμπρια – Δείτε φωτογραφίες

Υποδέχτηκε τον Νταβίντε Καλάμπρια αργά το βράδυ του Σαββάτου (16/8) ο Παναθηναϊκός. Η άφιξη τη...
23:44 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Ίντερ – Ολυμπιακός 2-0: Δεύτερη ήττα στα φιλικά για τους «ερυθρόλευκους» – Δείτε φωτογραφίες

Ένας άκρως νεανικός Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Ίντερ στο «Σαν Νικόλα» του Μπάρ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»