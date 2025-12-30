Δέσποινα Καμπούρη: «Ο χωρισμός είναι μία καινούργια συνθήκη…»

Σύνοψη από το

  • Αρχές Νοεμβρίου η Δέσποινα Καμπούρη ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη.
  • Η δημοσιογράφος συνάντησε την κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή σε βραδινή της έξοδο και απέφυγε ευγενικά να απαντήσει σε ερωτήσεις για τον χωρισμό της.
  • Μιλώντας για τον χωρισμό, δήλωσε πως «είναι μία καινούργια συνθήκη, μία συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι», ενώ για τις γιορτές είπε ότι «θα είναι ενδιαφέρουσες, ξεχωριστές, και τις βιώνω όπως οι περισσότεροι άνθρωποι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δέσποινα Καμπούρη
Φωτογραφία: Instagram/despinakampouri

Αρχές Νοεμβρίου η Δέσποινα Καμπούρη μέσα από μία όμορφη ανάρτηση στο προφίλ της στο Instagram, ανακοίνωσε τον χωρισμό της από τον Βαγγέλη Ταρασιάδη. Η δημοσιογράφος και ο επιχειρηματίας ήταν μαζί από το 2009, ενώ καρποί του έρωτα που έζησαν, είναι οι δύο κόρες τους, Έλενα και Χριστίνα.

Η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή συνάντησε την Δέσποινα Καμπούρη σε βραδινή της έξοδο. Η δημοσιογράφος ρωτήθηκε για τον χωρισμό της και απέφυγε ευγενικά να απαντήσει.

Σε ερώτηση για τις φετινές γιορτές, η Δέσποινα Καμπούρη εξήγησε ότι: «Θα είναι ενδιαφέρουσες, ξεχωριστές, και τις βιώνω όπως οι περισσότεροι άνθρωποι».

Μιλώντας για τον χωρισμό της, είπε πως: «Είναι μία καινούργια συνθήκη, μία συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι. Αλλά ξέρεις, είναι ένα θέμα που δεν μου αρέσει να το συζητάω δημόσια, τουλάχιστον σε αυτή την φάση. Αν θα νιώσω έτοιμη κάποια στιγμή, θα το συζητήσω».

14:48 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

