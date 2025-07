Χιου Γκραντ: Έκλεψε την παράσταση στο Wimbledon επειδή… αποκοιμήθηκε – «Δεν άντεξε» σχολίασε το BBC Sport

Ο Χιου Γκραντ απαθανατίστηκε να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια του προημιτελικού ανδρών ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Φλάβιο Κομπόλι, στο πλαίσιο του φετινού Wimbledon, την Τετάρτη 9 Ιουλίου.

Ο 64χρονος ηθοποιός παρακολούθησε τη διοργάνωση μαζί με την σύζυγό του, την Σουηδή παραγωγό Άννα Ελισάμπετ Έμπερσταϊν, και το βίντεο που τον δείχνει να κοιμάται έγινε αμέσως viral, ιδίως επειδή λίγα μέτρα μπροστά του καθόταν η βασίλισσα Καμίλα, αναφέρει το περιοδικό People.

Hugh Grant fell asleep in the Royal Box during Djokovic vs Cobolli 😴😂 pic.twitter.com/wo9uEjFJ5U — TNT Sports (@tntsports) July 9, 2025



Σύμφωνα με τα πλάνα του BBC, ο Γκραντ φαίνεται να γέρνει το κεφάλι του και να αποκοιμιέται λίγα μόλις λεπτά αφότου είχε συνομιλήσει με τη βασίλισσα.

Queen Camilla and her Sister Annabelle chatting to Hugh Grant in the Royal Box on Centre Court at #Wimbledon today. 💜💚 pic.twitter.com/RjUc8I36oI — Huriye (@Huriye) July 9, 2025

I get it, Hugh Grant, I can barely stay awake for more than 2 hours, also. pic.twitter.com/NGSGqrV2Bs — The Project (@theprojecttv) July 10, 2025



Ένας χρήστης του X, σε μια ανάρτηση που αργότερα διαγράφηκε, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του «αγενή».

«Ο κόσμος περίμενε στην ουρά από τις 3 τα ξημερώματα για να καταφέρει να μπει στο Wimbledon και να έχει μια ευκαιρία να παρακολουθήσει τον αγώνα ή έστω να τον δει από τις γιγαντοοθόνες στον χώρο. Κι ο Χιου Γκραντ κοιμήθηκε στο τάι μπρέικ. Ειλικρινά, το βρίσκω αγενές».

Hugh Grant falls asleep at Wimbledon. pic.twitter.com/vgOIstzNu8 — Pop Base (@PopBase) July 9, 2025



Ο επίσημος λογαριασμός του BBC Sport έκανε πιο χιουμοριστική αναφορά στο περιστατικό, γράφοντας: «Ήταν λίγο παραπάνω από όσο άντεχε ο Χιου Γκραντ».

It’s all got a bit too much for Hugh Grant 😴😂#Wimbledon pic.twitter.com/DJilyzHOo7 — BBC Sport (@BBCSport) July 9, 2025



Ανάμεσα στους διάσημους θεατές που παρακολούθησαν τη 10η ημέρα του φετινού Wimbledon, μαζί με τη βασίλισσα Καμίλα και τον Χιου Γκραντ, ήταν και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Τζέσικα Άλμπα, η Ολίβια Ροντρίγκο, ο Τζον Σίνα και ο Γκλεν Πάουελ.

Πριν την έναρξη του αγώνα, η βασίλισσα Καμίλα είχε σύντομη συνομιλία με τον επτά φορές πρωταθλητή του Wimbledon, Νόβακ Τζόκοβιτς.