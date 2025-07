Βίντεο από τη δραματική διάσωση 2 παιδιών που ήταν κλειδωμένα σε αυτοκίνητο και «ψήνονταν» στους 47°C

Δραματικό βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικών καταγράφει τη στιγμή που οι Αρχές σπάνε το παράθυρο αυτοκινήτου στην Τζόρτζια των ΗΠΑ, για να σώσουν δύο μικρά αγόρια που ήταν παγιδευμένα μέσα στο όχημα, σε αποπνικτική ζέστη.

Τα παιδιά έμειναν κλειδωμένα για περισσότερο από 40 λεπτά, ενώ η θερμοκρασία στο εσωτερικό είχε φτάσει τους 47 βαθμούς Κελσίου, έξω από το εμπορικό κέντρο Cumberland Mall στην Ατλάντα, τον περασμένο μήνα.

Georgia police rescued two toddlers from a car that reached 117 degrees after being left inside for 40 minutes while their father shopped. He now faces child cruelty charges. pic.twitter.com/C0Zi1W3bZ3

— Fox News (@FoxNews) July 9, 2025