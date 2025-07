Αίσιο τέλος στο Λος Άντζελες: Διασώθηκαν όλοι οι εργάτες μετά την κατάρρευση σήραγγας

Τριάντα ένας εργάτες διασώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης στο Λος Άντζελες, όταν κατέρρευσε σήραγγα σε εργοτάξιο διαχείρισης λυμάτων στην περιοχή Γουίλμινγκτον, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές και κατέγραψαν κάμερες τηλεοπτικών συνεργείων.

«Απόψε σταθήκαμε τυχεροί», δήλωσε ο αρχηγός της Πυροσβεστικής του Λος Άντζελες, Ronnie Villanueva, σημειώνοντας ότι στο σημείο κινητοποιήθηκαν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες.

A TUNNEL has collapsed in Los Angela’s trapping around 20 people This is the Dragados Mining and Boring Co A major collapse has occurred with between 18-28 workers attempting to be rescued by LAFD#Wilmington #California pic.twitter.com/EIGSt4UZ8J — TrendWire Alerts (@TrendwireAlerts) July 10, 2025



Η κατάρρευση της σήραγγας, διαμέτρου περίπου 5 μέτρων, σημειώθηκε στις 7:58 μ.μ. σε απόσταση 9 χιλιομέτρων από την είσοδο, όπως ανέφερε ο ίδιος.

Εναέριες λήψεις του NBC Los Angeles έδειξαν μια μεγάλη κυκλική κατασκευή από σκυρόδεμα να οδηγεί σε εργοτάξιο με μηχανήματα.

31 workers have been safely removed after part of an industrial tunnel in LA collapsed https://t.co/vb6EcArOym — The Boston Globe (@BostonGlobe) July 10, 2025



Ένας γερανός ανέλκυσε μέσα σε ένα κίτρινο μεταλλικό κλουβί τους εργάτες, μεταφέροντάς τους με ασφάλεια στην επιφάνεια.

Ο Villanueva εξήγησε πως 27 εργάτες παγιδεύτηκαν μετά την κατάρρευση και τέσσερις ακόμη κατέβηκαν για να τους βοηθήσουν.

«Οι εργάτες έπρεπε να σκαρφαλώσουν μέσα από συντρίμμια», είπε, προσθέτοντας πως οι διασώστες τούς συνάντησαν στο σημείο για να τους απεγκλωβίσουν.

At least 31 workers were safely rescued after a tunnel collapsed in a large industrial complex in Los Angeles on Wednesday evening, according to the Los Angeles Fire Department. Read more: https://t.co/VM1rndcaoH pic.twitter.com/n14nvPtZEF — ABC News (@ABC) July 10, 2025



Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εργάτες χρειάστηκε να σκαρφαλώσουν πάνω από έναν χωμάτινο όγκο ύψους 3-4 μέτρων για να φτάσουν στους διασώστες.

Ο Robert Ferrante, επικεφαλής μηχανικός και γενικός διευθυντής της Υπηρεσίας Αποχέτευσης της Κομητείας του Λος Άντζελες, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι εργάτες χειρίζονταν το μηχάνημα διάνοιξης σηράγγων όταν συνέβη το περιστατικό.

«Ένα τμήμα της σήραγγας που είχε ήδη κατασκευαστεί, εμφάνισε αστάθεια στο έδαφος και υπέστη κατάρρευση, μερική κατάρρευση», είπε.

Η δήμαρχος του Λος Άντζελες, Κάρεν Μπας, μετέβη στο σημείο και εξέφρασε την ανακούφισή της για την ασφαλή διάσωση των εργατών. Χαρακτήρισε τους διασώστες «τους πραγματικούς ήρωες του Λος Άντζελες».

«Ήμουν πολύ ανήσυχη ότι θα ερχόμασταν αντιμέτωποι με τραγωδία. Αντ’ αυτού, αυτό που καταφέραμε ήταν μια νίκη», δήλωσε.

Με πληροφορίες από: NBC News