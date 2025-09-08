Χάλι Μπέρι: «Πρέπει να σταματήσουμε να θέλουμε να δείχνουμε όπως μία δεκαετία πριν»

Στα 59 της χρόνια, η Χάλι Μπέρι εξακολουθεί να τραβά όλα τα βλέμματα, αποδεικνύοντας ότι η ηλικία μπορεί να συνδυαστεί με αστείρευτη φρεσκάδα και γοητεία. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που στο παρελθόν υπήρξε μοντέλο και φιναλίστ στον διαγωνισμό Μις Κόσμος 1986, έχει καταξιωθεί στο Χόλιγουντ και παραμένει στη συνείδηση του κοινού ως fashion & beauty icon. Η ίδια εμπνέει όχι μόνο με την καριέρα της, αλλά και με τον τρόπο που φροντίζει τον εαυτό της, αποδεικνύοντας ότι η ομορφιά δεν χρειάζεται πολυτέλεια αλλά συνέπεια και ισορροπία.

Η Χάλι Μπέρι αποκαλύπτει ότι το μυστικό της δεν βρίσκεται σε ακριβά καλλυντικά ή περίπλοκες θεραπείες, αλλά σε μια σταθερή ρουτίνα περιποίησης, σωστή διατροφή και εσωτερική γαλήνη. Όπως λέει στο Glamour: «Έχω ξεκινήσει να περιποιούμαι την επιδερμίδα μου από την ηλικία των 13. Η συνέπεια είναι το μυστικό για ένα υγιές δέρμα». Αγαπά τους ορούς με βιταμίνη C, που προσφέρουν λάμψη και προστασία, ενώ χρησιμοποιεί συχνά μάσκες ενυδάτωσης για περισσότερη φροντίδα.

Η επιδερμίδα της ακτινοβολεί υγεία και φρεσκάδα, κάτι που η ίδια συνδέει με την αρμονία ανάμεσα στο σώμα και στο πνεύμα.

Σε δηλώσεις της στο Extra αποκάλυψε και μια αναπάντεχη συνήθεια: «Ζωμό από κόκαλα! Μπορείτε να πάτε στον κρεοπώλη και να πάρετε όλα τα κόκαλα που θα πετάξει. Θα σας τα δώσει δωρεάν. Βράστε τα για 24 ώρες και πιείτε τον ζωμό. Είναι γεμάτος κολλαγόνο, που είναι απίθανο».

Στο Instagram, η Χάλι Μπέρι έχει μοιραστεί επίσης τις δικές της συμβουλές για περιποίηση, τονίζοντας: «Ο καθαρισμός είναι πολύ σημαντικός και πρέπει να γίνεται πρωί και βράδυ. Αν χρησιμοποιήσετε και μια συσκευή υπερήχων, είναι ο ιδανικός συνδυασμός». Επιπλέον, καθώς βρίσκεται στη φάση της περιεμμηνόπαυσης, έχει εντάξει στη ρουτίνα της τα πεπτίδια, τα οποία σέβονται τη φυσική ωριμότητα του δέρματος και ενισχύουν τη δομή του χωρίς να σβήνουν τις ρυτίδες.

Η άποψή της για την αντιγήρανση είναι ξεκάθαρη και απελευθερωτική. Όπως δηλώνει στο Yahoo!Life: «Πρέπει να σταματήσουμε να θέλουμε να δείχνουμε όπως μία δεκαετία πριν. Πρέπει να αποδεχτούμε την ηλικία μας και να δείχνουμε ως η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος». Παράλληλα, όπως αποδέχεται τις αλλαγές στην επιδερμίδα της, φροντίζει και τα άφρο μαλλιά της με μια ειδική μάσκα που ενισχύει την ελαστικότητα και την κίνηση των μπούκλων της, όπως λέει στο Elle.

Εκτός από την επιδερμίδα και τα μαλλιά της, εντυπωσιακό παραμένει και το καλλίγραμμο σώμα της. Η ίδια γυμνάζεται συστηματικά, έχοντας δημιουργήσει μάλιστα την εφαρμογή fitness Respin, μέσω της οποίας μοιράζεται μυστικά ευζωίας με τον προσωπικό γυμναστή της, Πίτερ Λι Τόμας. Στην εφαρμογή υπάρχουν προγράμματα εκγύμνασης αλλά και μέθοδοι διαλογισμού. Όπως τονίζει η ίδια: «Γυμνάζομαι σαν αθλητής και αυτό σίγουρα συμβάλλει στη λάμψη και την ελαστικότητα του δέρματος σε πρόσωπο και σώμα».

Ακόμη και στην καθημερινότητά της, η Χάλι Μπέρι προτιμά απλές λύσεις. Όπως είπε στο People, μετά την περίοδο της καραντίνας κάνει πεντικιούρ στο σπίτι, χρησιμοποιώντας μάσκες με υλικά από την κουζίνα της: «Κάνω το πεντικιούρ μου εφαρμόζοντας μια μάσκα με συστατικά από την κουζίνα μου».

Με όλα αυτά, η Halle Berry αποδεικνύει ότι η διαχρονική ομορφιά δεν χρειάζεται μυστικά, αλλά αγάπη για τον εαυτό, φροντίδα και ισορροπία. Στα 59 της χρόνια, παραμένει ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η ηλικία μπορεί να συνδυαστεί με φρεσκάδα, κομψότητα και δύναμη.