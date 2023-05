Μπεν Άφλεκ: Νέο βίντεο προκαλεί αντιδράσεις – Κλείνει με δύναμη την πόρτα της Jlo

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η πρόσφατη εμφάνιση του Μπεν Άφλεκ και της Τζένιφερ Λόπεζ, εξαιτίας του εκνευρισμού του ηθοποιού.

Οι δύο τους βγήκαν για μία βόλτα το πρωί της Δευτέρας (8/5) και όλα έδειχναν να κυλούν ομαλά, καθώς σύμφωνα με την “Daily Mail” το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετο.

Όμως λίγο αργότερα οι παπαράτσι, που ακολουθούν τον ηθοποιό και την τραγουδίστρια σε κάθε τους βήμα, κατέγραψαν μία άβολη σκηνή μεταξύ τους, καθώς ο Μπεν Άφλεκ φαίνεται να χτυπά την πόρτα του αμαξιού με δύναμη αφ’ ότου η Jlo μπαίνει στην θέση του συνοδηγού.

Προς υπεράσπισή του, πολλοί φανς του ζευγαριού τονίζουν πως ο ηθοποιός άνοιξε την πόρτα ευγενικά στην τραγουδίστρια και πως τα νεύρα του, οφείλονται στους παπαράτσι. Ενώ άλλοι αναφέρουν το πόσο κακόκεφος και απότομος προς την Τζένιφερ Λόπεζ δείχνει μονίμως.

“Τι συμβαίνει με τον Μπεν Άφλεκ…φαίνεται σαν να κουβαλάει στην πλάτη του όλα τα προβλήματα του κόσμου”

What’s happening with Ben Affleck…looks like he’s carrying all the world’s problems on his back 🥴 @pmcafrica pic.twitter.com/XAU5Vpdt9f

“Θα κοπανούσα και εγώ την πόρτα από εκνευρισμό, που με ακολουθούν ενοχλητικοί, παρεμβατικοί άνθρωποι που θέλουν να γίνου δημοσιογράφοι. Λυπάμαι τον Μπεν Άφλεκ και οποιονδήποτε του οποίου η καριέρα δημιουργεί τέτοια υστερία στον κόσμο, που νομίζουν ότι τους ανήκει η οποιαδήποτε κίνησή του. Έχοντας δουλέψει με διασημότητες, αυτό δεν είναι διασκεδαστικό”

I’d slam the door too out of frustration being followed by annoying/intrusive wannabe legit photographers! Sorry for ⁦@BenAffleck⁩ & anyone whose career creates such a hysteria ppl think they own their every move! Having worked w/ celebs,it’s not fun https://t.co/TFbwspO1yf

— dina stavola (@DivinaStavola) May 11, 2023