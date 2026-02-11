Αναστάσης Ροϊλός: «Τα παιδιά μάς ξαναθυμίζουν την ανθρωπιά και την ελευθερία»

Ο Αναστάσης Ροϊλός μιλά στην «R» για τον τηλεοπτικό ρόλο του ως μπαμπά, για το ενδεχόμενο της πατρότητας εκτός πλατό, αλλά και για τη σχέση που έχει δημιουργήσει με τη βαφτιστήρα του, την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου.

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Τον έχουμε συνηθίσει σε ρόλους δραματικούς, αυτή τη φορά όμως ο Αναστάσης Ροϊλός κάνει την ανατροπή και συστήνεται τηλεοπτικά ως Δημήτρης μέσα από τη σύγχρονη κωμωδία του Alpha με τίτλο «Μπαμπά, σ’ αγαπώ».

Ο Αναστάσης γίνεται ο… «μπαμπα-φεύγας», αποκτά από το πουθενά έναν γιο και προσπαθεί να κολυμπήσει στη θάλασσα της πατρότητας. Μιλά στη Realnews για την πρόκληση αυτού του ρόλου, για την πατρότητα εκτός τηλεόρασης, αλλά και για την υπέροχη σχέση με τη βαφτιστήρα του, Ελλη, την κόρη της Δανάης Μιχαλάκη και του Γιώργου Παπαγεωργίου.

Είναι η πρώτη φορά που τον βλέπουμε σε κωμωδία. «Ολα κύλησαν ομαλά», λέει ο ίδιος χαμογελώντας. «Κρατάω πάντα μέσα μου μια φράση ενός πολύ αγαπημένου μου ανθρώπου και σημαντικού ηθοποιού, του Αιμίλιου Χειλάκη. Μου είχε πει κάποια στιγμή όταν συνεργαστήκαμε ότι ακόμη και στον δραματικό ρόλο το σημαντικό είναι να βάζεις μέσα σε αυτόν το χιούμορ σου. Πάντα το αναζητούσα αυτό σε κάθε χαρακτήρα. Η υποκριτική, όμως, έχει να κάνει και με την ωριμότητα. Ο,τι και αν κάνεις έχει σχέση και με την πορεία του καθενός, από πράγματα που έχει κάνει ή που θα ήθελε να κάνει στην τέχνη. Σε αυτή τη σειρά βρήκαν τρόπο όλο αυτά να εκφραστούν».

Ομορφη συνεργασία

Η σχέση του με τον τηλεοπτικό γιο του είναι μοναδική. «Νιώθω πάρα πολύ τυχερός, από νωρίς είχαμε χημεία όλοι μεταξύ μας, χτίσαμε πολύ γρήγορα μια πολύ ωραία σχέση. Φυσικά παίζει ρόλο η σχέση που είχαμε με τον Ιάσονα Τσιώνη, που παίζει τον γιο μου και με τον οποίο μοιάζουμε και εξωτερικά, αλλά κυρίως με τη μαμά του, γιατί όταν συμμετέχουν παιδιά σε μια σειρά είναι σαν να κάνεις κάστινγκ τόσο στο παιδί όσο και στη μαμά που θα βρίσκεται στα γυρίσματα. Ο γονιός το προετοιμάζει και του μαθαίνει τα λόγια του. Πρέπει να υπάρχει συνεννόηση μεταξύ μας για να έχει αποτέλεσμα».

Ο Αν. Ροϊλός, ο Βασίλης Μηλιώνης και ο Μιχάλης Βαλάσογλου είναι οι τρεις μπαμπάδες της σειράς. Ο ήρωας που υποδύεται δουλεύει σε μια μεγάλη εταιρεία, αγαπά τις γυναίκες και κάθε φορά μπλέκει σε νέα περιπέτεια. Είναι ο «μπαμπα-φεύγας» και αυτό που δεν περίμενε ποτέ είναι να αποκτήσει παιδί: «Το να έχεις να κάνεις με παιδιά δεν είναι εύκολο. Είναι μια πολύ γόνιμη συναναστροφή, γιατί μας υπενθυμίζει πώς πρέπει να είμαστε αν βγάλουμε τα περιττά όρια που βάζουν η ζωή και η κοινωνία. Τα παιδιά μάς ξαναθυμίζουν την ανθρωπιά και την ελευθερία».

Αυτή η σειρά περνά το μήνυμα ότι υπάρχει και ο ενεργός μπαμπάς που συμμετέχει στην ανατροφή των παιδιών. «Γιατί να στερήσουμε από τους άνδρες μια εκπροσώπηση στο κομμάτι της πατρότητας; Σε μια εποχή που θέλουμε να εκπροσωπούνται όλες οι κοινωνικές ομάδες, θα αφήσουμε τους μπαμπάδες έξω; Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να δούμε και μια γλυκιά πλευρά πατεράδων και να δουν οι άνδρες έναν τρόπο να συμμετέχουν ενεργά στο μεγάλωμα των παιδιών τους».

Αραγε, εκτός τηλεοπτικών πλατό, υπάρχει το ενδεχόμενο της πατρότητας; «Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω σκεφτεί ποτέ σοβαρά να γίνω εγώ ο ίδιος μπαμπάς. Εχω, όμως, τη χαρά να έχω κάποιους αγαπημένους μικρούς ανθρώπους στη ζωή μου, με πρώτη και κύρια τη βαφτιστήρα μου, Ελλη. Παίρνω τόση αγάπη από εκείνη, της κάνω τα χατίρια, αλλά όχι κάτι που δεν θα της επιτρέψουν η μαμά και ο μπαμπάς της. Οι γονείς της είναι καλοί φίλοι και συνάδελφοι, η Δανάη Μιχαλάκη και ο Γιώργος Παπαγεωργίου. Μαζί με τη Χριστίνα Χειλά-Φαμέλη είμαστε οι νονοί της. Αν δω κάτι σε ένα μαγαζί που αφορά ένα κοριτσάκι δύο χρόνων και θα περάσει στη σκέψη μου ότι αυτό θα της αρέσει, θα σκεφτώ να της το αγοράσω. Από όλα τα ταξίδια μου της έχω ψωνίσει μέχρι στιγμής».

Ευτυχισμένος νονός

Παράλληλα με την τηλεόραση, ο Αν. Ροϊλός πρωταγωνιστεί μαζί με τη Φιλαρέτη Κομνηνού στην παράσταση «Misery» σε σκηνοθεσία Ελενας Καρακούλη στο θέατρο «Ανεσις». «Η συμπρωταγωνίστριά μου είναι η γιαγιά της βαφτισιμιάς μου, είμαστε οικογένεια και είναι πολύ αγαπημένη μου, γιατί ήταν και δασκάλα μου στη σχολή. Είναι ένα έργο που, όταν μου το πρότεινε η σκηνοθέτις μας, ξαφνιάστηκα που με σκέφτηκε γι’ αυτόν τον ρόλο, αλλά μου άρεσε η ομάδα. Αρχικά η Φιλαρέτη, με την οποία περνάμε αυτή τη μιάμιση ώρα επί σκηνής σε ένα τόσο δύσκολο και ιδιαίτερο έργο, και η ομάδα είναι όλοι εξαιρετικοί και αγαπημένοι. Είπα να το τολμήσω και πράγματι στην πορεία βρήκα και ενδιαφέρον στον ρόλο μου που έχει πολλά πράγματα να μου δώσει», εξηγεί ο ηθοποιός.