Αλεξάνδρα Ούστα: «Αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά» – Η εξομολόγηση της ηθοποιού

  • Η Αλεξάνδρα Ούστα μίλησε για τους λόγους που την οδήγησαν να ζητήσει τη βοήθεια του ψυχολόγου σε συνέντευξή της.
  • Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως «εκεί πήγε γιατί αναρωτιόταν γιατί δεν ήθελε να κάνει παιδιά», καθώς είχε μια αντίσταση σε αυτό.
  • Μέσω της ψυχοθεραπείας, το θέμα λύθηκε, καθώς «στην πραγματικότητα ήταν άλλοι παράγοντες που με οδήγησαν στο να αντιστέκομαι» και ευτυχώς «ήρθε στη ζωή ο Αύγουστος».
Για τους λόγους που την οδήγησαν να ζητήσει τη βοήθεια του ψυχολόγου μίλησε η Αλεξάνδρα Ούστα σε συνέντευξή στην εφημερίδα On Time.

«Εγώ εκεί πήγα γιατί αναρωτιόμουν γιατί δεν ήθελα να κάνω παιδιά. Και αφού ήμασταν με τον Γιάννη μαζί και πολύ καλά, κάποια στιγμή τέθηκε το ζήτημα αν θα μεγαλώσουμε την οικογένειά μας. Οπότε, επειδή είχα μια αντίσταση σε αυτό, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου και επειδή τα χρόνια περνούσαν, ήθελα να ξεκαθαρίσω το λόγο που με κρατούσε μακριά από αυτό» είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

Σε ερώτηση για το εάν το έλυσε το θέμα μέσα της από τη στιγμή που έκανε ψυχοθεραπεία, απάντησε:

«Ναι, γιατί στην πραγματικότητα ήταν άλλοι παράγοντες που με οδήγησαν στο να αντιστέκομαι στο θέμα της απόκτησης παιδιών. Οπότε, από τη στιγμή που αυτοί οι λόγοι δεν υπάρχουν πια, εγώ ορίζω το πώς θα συνεχίσω. Κι ευτυχώς, δεν πέρασε πολύς καιρός και ήρθε στη ζωή ο Αύγουστος».

