Άμπερ Χερντ: Viral στο twitter η επεισοδιακή έξοδός της από τη δικαστική αίθουσα

Viiral έγινε στο twitter η επεισοδιακή έξοδος της Άμπερ Χερντ από τη δικαστική αίθουσα χθες, Τρίτη, και 17η ημέρα εκδίκασης της αγωγής του Τζόνι Ντεπ εναντίον της για δυσφήμηση.

Οι χρήστες του twitter δεν έχασαν ευκαιρία και έσπευσαν να σχολιάσουν το ότι παρά το γεγονός ότι η δικαστής της είπε δύο φορές να καθίσει δίπλα στη συνήγορό της, μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσής της, η ηθοποιός σηκώθηκε με ύφος και κρατώντας ένα μπουκάλι νερό προχώρησε στην έξοδο και αποχώρησε πίνοντας νερό.

Η δικαστής διέκοψε τη διαδικασία για 15 λεπτά. Οι χρήστες στο twitter σχολιάζουν ότι είναι ανήκουστο που έφυγε πριν από τη δικαστή ή τους ενόρκους. Άλλοι σχολίασαν πως η Χερντ παραβίασε το δικαστικό “πρωτόκολλο” με αυτήν την αποχώρηση, ενώ όσοι την παρακολουθούσαν δεν πίστευαν στα μάτια τους.

The judge told Amber to go and sit with her attorneys. Amber Heard leaves the stand before the officer gets beside her and then she storms out of the courtroom before the judge and jury leave the court! Wow! #BoycottWarnerBrothers #boycottdisney #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/e2yvF4eyci — 🏴‍☠️Justice for Johnny Depp🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️ (@1009REDkml) May 18, 2022

Amber Heard ran out of the courtroom before the judge and the jury. 😂😂😂😂😂😂😂#JohnnyDeppVsAmberHeardTrial pic.twitter.com/COHZ8DDgBJ — M, MBA (@mimasdiaries) May 17, 2022