Ένα βίντεο ανέβασε στον λογαριασμό της στο instagram η Δέσποινα Βανδή όπου μαζί με την κόρη της Μελίνα τραγουδούν ντουέτο το τραγούδι της Lady Gaga "Always Remember Us This Way".

"Μια γλυκιά καλημέρα από εμένα και το αστέρι μου! Γύρισα από το J2US και είχε κέφια" έγραψε στη λεζάντα που συνόδευε το βίντεό της η Δέσποινα Βανδή όπου στο τέλος του τραγουδιού δίνει ένα τρυφερό φιλί στην κόρη της.