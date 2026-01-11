Μαρία Ηλιάκη: Αποκάλυψε τον λόγο που «εξαφανίστηκε» από τα social media – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Μαρία Ηλιάκη

Η Μαρία Ηλιάκη, με ανάρτησή της στο Instagram, εξήγησε ποιος είναι ο λόγος που έχει «εξαφανιστεί» από τα social media. Όπως είπε η παρουσιάστρια, αυτό έχει να κάνει με τη νέα εκπομπή που παρουσιάζει τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με τον Κρατερό Κατσούλη στην ΕΡΤ και για την οποία πρέπει να ξυπνάει στις 4:45 το πρωί.

«Λοιπόν ο λόγος που έχω εξαφανιστεί λίγο από όλα αυτά τα ωραία που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια, τις καλημέρες μας, τα αυτά μας, τα γκομενικά μας, τα ερωτικά μας, τα μαμαδίστικα, τα μποτέ μας, τα στυλιστικά μας… είναι το πρωινό ξύπνημα. Το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, λίγο αλλάζει τον κιρκάδιο ρυθμό, κάπως έτσι το λένε, ναι» ανέφερε αρχικά η παρουσίαστρια.

«Τέλος πάντων, σε βάζει σε έναν περίεργο… μέχρι να το συνηθίσεις. Οπότε μου πήρε λίγο αρκετό καιρό να συνηθίσω το ότι πρέπει να σηκωθώ 4:45 το πρωί, για να είμαι έτοιμη 6:45 για την εκπομπή. Τώρα έχω αρχίσει σιγά σιγά και το συνηθίζω, που αναπληρώνω τις ώρες ύπνου μέσα στη μέρα λίγο, ενώ παλιά δεν μπορούσα να κοιμηθώ… Τι σας νοιάζει τώρα, αλλά για να ξέρετε» κατέληξε η Μαρία Ηλιάκη.

22:47 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

