Μαρία Ηλιάκη: «Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη – Αυτή την ψυχική μοναξιά την ένιωσα και δεν αναπληρώνεται»

Σήφης Γαρυφαλάκης

lifestyle

Μαρία Ηλιάκη
Φωτογραφία: Instagram/marakiiliaki

Για την απώλεια της μητέρας της και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή της μίλησε η Μαρία Ηλιάκη, στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube.

«Όταν η μαμά μου αρρώστησε, ήμουν πολύ μέσα στη δουλειά. Δεν ήταν “ψαγμένοι” άνθρωποι, με το ένστικτό τους μας μεγάλωσαν. Δεν τους θυμάμαι ποτέ να με ρωτάνε πότε θα παντρευτώ και πότε θα τους κάνω εγγόνι. Το μόνο πράγμα που μου έλεγε η μάνα μου ήταν να είμαι πάντα ανεξάρτητη, ίσως γι’ αυτό δεν θέλω ποτέ να σταματήσω να δουλεύω» ανέφερε η Μαρία Ηλιάκη.

«Ήταν πολύ καλή μοδίστρα αλλά δεν δούλεψε πολλά χρόνια. Μόλις μας έκανε, σταμάτησε. Είχαμε αναλάβει τελευταία τη φροντίδα της. Ήρθαμε σίγουρα πιο κοντά με τον πατέρα μου μετά τον θάνατό της αλλά -χωρίς να θέλω να μειώσω τον ρόλο των πατεράδων- αισθάνεσαι πολλή μοναξιά και αυτή η ψυχική μοναξιά δεν αναπληρώνεται. Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη, είναι κάτι παραπάνω από μοναξιά» εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

«Την αισθάνθηκα την ορφάνια, κάπως σαν να με πέταξαν κάπου. Δεν είχα κανέναν να με βοηθήσει, μόνη μου βοηθήθηκα. Κάποιες φορές λέω ότι θα την ήθελα εδώ, κάτι θα μου έλεγε, κάπως θα μου έδινε λύσεις» συμπλήρωσε η Μαρία Ηλιάκη.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ειδικός στο σεξ αποκαλύπτει τα πέντε λάθη που κάνουν τα ζευγάρια τις γιορτές – Κάντε το τεστ για να δείτε αν κινδυνεύετε

Πώς θα έμοιαζαν οι πιο όμορφες γυναίκες του Χόλιγουντ χωρίς αισθητικές παρεμβάσεις (video)

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Περιφέρεια Αττικής: Πώς επενδύει στα Χριστούγεννα και ενισχύει το τουριστικό της αποτύπωμα

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:55 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Άννα Κορακάκη: «Το καλύτερο δώρο φέτος δεν θα είναι κάτω απ’ το δέντρο» – Νέα φωτογραφία με φουσκωμένη κοιλίτσα

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Κορακάκη, που θα γίνει σε λίγο καιρό μητέρα για πρώτη φορά. Με...
20:05 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος για ενδοοικογενειακή απειλή – «Στερείται τα παιδιά του χωρίς κανέναν λόγο» λέει ο δικηγόρος του

Συνελήφθη, πριν από περίπου μία ώρα, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, για ενδοο...
18:47 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ρία Ελληνίδου: Δεν θέλω να συζητάνε περισσότερο την προσωπική μου ζωή από τη δουλειά μου, ξενερώνω

H Ρία Ελληνίδου φιλοξενήθηκε στο χριστουγεννιάτικο «Στούντιο 4», με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο ...
15:34 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ιουλία Καλλιμάνη: Πελάτης της πέταξε λουλούδια με νερό – Η αντίδραση της τραγουδίστριας

Ακόμα ένα άσχημο περιστατικό την ώρα που τραγουδούσε, βίωσε η Ιουλία Καλλιμάνη. Υπενθυμίζεται ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα