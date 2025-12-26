Μαρία Ηλιάκη: «Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη – Αυτή την ψυχική μοναξιά την ένιωσα και δεν αναπληρώνεται»

Για την απώλεια της μητέρας της και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξε στη ζωή της μίλησε η Μαρία Ηλιάκη, στην διαδικτυακή εκπομπή της Νάνσυ Παραδεισανού στο YouTube.

«Όταν η μαμά μου αρρώστησε, ήμουν πολύ μέσα στη δουλειά. Δεν ήταν “ψαγμένοι” άνθρωποι, με το ένστικτό τους μας μεγάλωσαν. Δεν τους θυμάμαι ποτέ να με ρωτάνε πότε θα παντρευτώ και πότε θα τους κάνω εγγόνι. Το μόνο πράγμα που μου έλεγε η μάνα μου ήταν να είμαι πάντα ανεξάρτητη, ίσως γι’ αυτό δεν θέλω ποτέ να σταματήσω να δουλεύω» ανέφερε η Μαρία Ηλιάκη.

«Ήταν πολύ καλή μοδίστρα αλλά δεν δούλεψε πολλά χρόνια. Μόλις μας έκανε, σταμάτησε. Είχαμε αναλάβει τελευταία τη φροντίδα της. Ήρθαμε σίγουρα πιο κοντά με τον πατέρα μου μετά τον θάνατό της αλλά -χωρίς να θέλω να μειώσω τον ρόλο των πατεράδων- αισθάνεσαι πολλή μοναξιά και αυτή η ψυχική μοναξιά δεν αναπληρώνεται. Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη, είναι κάτι παραπάνω από μοναξιά» εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια.

«Την αισθάνθηκα την ορφάνια, κάπως σαν να με πέταξαν κάπου. Δεν είχα κανέναν να με βοηθήσει, μόνη μου βοηθήθηκα. Κάποιες φορές λέω ότι θα την ήθελα εδώ, κάτι θα μου έλεγε, κάπως θα μου έδινε λύσεις» συμπλήρωσε η Μαρία Ηλιάκη.