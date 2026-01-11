Pan Pan για «Ανισόπεδη Ντίσκο»: Αποκάλυψε την ιστορία του τραγουδιού – «Είναι για το κορίτσι μου»

Ο Pan Pan μίλησε στον Βλάση Κωστούρο και στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», και αναφέρθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα hit των τελευταίων χρόνων, την «Ανισόπεδη Ντίσκο».

«Έφτιαξα ένα κομμάτι που θα άρεσε σε εμένα πρωτίστως, και αφού μου άρεσε, μπορούσα να νιώσω καλά να το βγάλω παραπέρα». Όπως αποκάλυψε, η «Ανισόπεδη ντίσκο» έχει προσωπικό αποδέκτη: «Είναι για το κορίτσι μου. Είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δύο παιδιά, αλλά τότε είχαμε ένα».

Για την Άννα Βίσση ανέφερε: «Δεν έχω μιλήσει μαζί της, όχι. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι λέει το κομμάτι μου γιατί την αναφέρω κιόλας μέσα στην ‘Ανισόπεδη ντίσκο’».

Κλείνοντας, ο Pan Pan δήλωσε: «Αυτό είναι η μεγαλύτερη περηφάνια μου. Ότι έβγαζα τη μουσική μου μόνος μου και ο κόσμος θεώρησε ότι ‘ξέρεις κάτι, αυτό είναι ωραίο, πρέπει να το διαδώσουμε’».