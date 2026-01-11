Pan Pan για «Ανισόπεδη Ντίσκο»: Αποκάλυψε την ιστορία του τραγουδιού – «Είναι για το κορίτσι μου»

Σύνοψη από το

  • Ο Pan Pan μίλησε για την «Ανισόπεδη Ντίσκο», αποκαλύπτοντας ότι το τραγούδι «Είναι για το κορίτσι μου», με το οποίο είναι παντρεμένος και έχουν δύο παιδιά.
  • Για την Άννα Βίσση, ανέφερε ότι χάρηκε πάρα πολύ όταν είδε να λέει το κομμάτι του, καθώς την αναφέρει μέσα στην «Ανισόπεδη ντίσκο».
  • Ο καλλιτέχνης δήλωσε πως η μεγαλύτερη περηφάνια του είναι «Ότι έβγαζα τη μουσική μου μόνος μου και ο κόσμος θεώρησε ότι αυτό είναι ωραίο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Pan Pan για «Ανισόπεδη Ντίσκο»: Αποκάλυψε την ιστορία του τραγουδιού – «Είναι για το κορίτσι μου»

Ο Pan Pan μίλησε στον Βλάση Κωστούρο και στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», και αναφέρθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα hit των τελευταίων χρόνων, την «Ανισόπεδη Ντίσκο».

«Έφτιαξα ένα κομμάτι που θα άρεσε σε εμένα πρωτίστως, και αφού μου άρεσε, μπορούσα να νιώσω καλά να το βγάλω παραπέρα». Όπως αποκάλυψε, η «Ανισόπεδη ντίσκο» έχει προσωπικό αποδέκτη: «Είναι για το κορίτσι μου. Είμαστε παντρεμένοι, έχουμε δύο παιδιά, αλλά τότε είχαμε ένα».

Για την Άννα Βίσση ανέφερε: «Δεν έχω μιλήσει μαζί της, όχι. Αλλά χάρηκα πάρα πολύ όταν είδα ότι λέει το κομμάτι μου γιατί την αναφέρω κιόλας μέσα στην ‘Ανισόπεδη ντίσκο’».

Κλείνοντας, ο Pan Pan δήλωσε: «Αυτό είναι η μεγαλύτερη περηφάνια μου. Ότι έβγαζα τη μουσική μου μόνος μου και ο κόσμος θεώρησε ότι ‘ξέρεις κάτι, αυτό είναι ωραίο, πρέπει να το διαδώσουμε’».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

2 κρυφά red flags στις σχέσεις που φαίνονται μόνο πάνω στο σεξ

Θαμπό και ταλαιπωρημένο δέρμα μετά τις γιορτές; Πώς να αποκτήσετε ξανά νεανική και σφριγηλή επιδερμίδα

Κινούμαι Ηλεκτρικά: Ποιοι μπορούν να λάβουν επιδότηση 3.000 ευρώ

Αναδρομικά έως 8.000 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι θα τα λάβουν

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:31 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Κέλλυ Βρανάκη: Εννοείται ότι ενοχλήθηκα με το σχόλιο ότι κάποιος προσπαθεί να με επιβάλλει

Για την κριτική που δέχθηκε στο «Sing for Greece» και την παρουσίαση των υποψήφιων συμμετοχών ...
17:45 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Έλενα Παπαρίζου: Αποκάλυψε γιατί πήγε στο νοσοκομείο – «Πρέπει όλοι να προσέχουμε»

Για την περιπέτεια που είχε με την υγεία της μίλησε η Έλενα Παπαρίζου σε συνέντευξη που παραχώ...
15:29 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Άριελ Κωνσταντινίδη: Κουβαλούσα μεγάλη ντροπή, επειδή με έλεγαν παιδί – θαύμα

Για τα δύσκολα παιδικά χρόνια που είχε και τη ζωή σήμερα με τα τρία παιδιά της, μίλησε, μεταξύ...
13:38 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Σίσσυ Χρηστίδου για δήλωση Βαρουφάκη: «Εξοργίστηκα, δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η περιγραφή»

Η Σίσσυ Χρηστίδου πήρε θέση μέσα από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» σχετικά με τη δήλωση του ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι