Την εποχή των... άγριων νιάτων του ο πρίγκιπας Χάρι με τις φάρσες του σκορπούσε χάος μέσα στα Ανάκτορα. Ένα ξεκαρδιστικό περιστατικό που αφορά σε φάρσα που σκάρωσε ο νυν Δούκας του Σάσεξ στη γιαγιά του βασίλισσα Ελισάβετ περιγράφει στο βιβλίο του "Long Live the Queen! 13 Rules for Living from Britain’s Longest Reigning Monarch" ο Μπράιαν Κοζλόφσκι.

Όπως γράφει ο Κοζλόφσκι, η βασίλισσα Ελισάβετ δεν τα πήγαινε καλά με την τεχνολογία και ζητούσε τη βοήθεια των εγγονών της. Μία τέτοια φορά ο πρίγκιπας Χάρι εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και έστησε ξεκαρδιστική φάρσα στη γιαγιά του. Παρενέβη στον τηλεφωνητή της προσωπικής γραμμής της βασίλισσας κι άφησε εξερχόμενο μήνυμα για όσους την καλούσαν: "Έι, ποια είναι τα νέα σου; Εδώ είναι η Λιζ, λυπάμαι, αλλά λείπω από τον θρόνο. Για καυτή γραμμή στον Φίλιππο πατήστε το 1, για τον Κάρολο πατήστε το 2, για τα κόργκι πατήστε το 3" ήταν το εξερχόμενο φωνητικό μήνυμα που ηχογράφησε ο Χάρι στον τηλεφωνητή της.