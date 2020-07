Η Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιάρχο ήταν το ζευγάρι που κατέκτησε την πρώτη θέση στο «Just the 2 of Us». Ο Λευτέρης Πάνταζής βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης (14/7) στην παρουσίαση του νέου single του Άκη Δείξιμου και αναφέρθηκε στη συμμετοχή της κόρης του στο λαμπερό σόου, τονίζοντας πως περίμενε πως θα κατακτούσε την πρώτη θέση.

Μάλιστα ο αγαπημένος τραγουδιστής αποκάλυψε πως η Κόνι Μεταξά, όσο και ο Τάσος Ξιαρχό έχουν δεχτεί, ή θα δεχτούν σύντομα πρόταση για να συμμετάσχουν στην Eurovision. Ο Λευτέρης Πανταζής ανέφερε πως η Ελλάδα και η Κύπρος θέλουν τους νικητές του "Just the 2 of Us" για τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού.

«H Κόνι βγήκε νικήτρια στο J2US και το περίμενα. Πέντε χρόνια που ήταν στην Αμερική, ήξερα πόσο δούλεψε. Από ότι άκουσα τους έχουν κάνει ήδη πρόταση ή θα τους κάνουν τώρα αυτές τις μέρες να πάνε στη Eurovision είτε με την Ελλάδα, είτε με την Κύπρο» είπε χαρακτηριστικά ο Λευτέρης Πανταζής.