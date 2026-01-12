Άννα Διαμαντοπούλου: «Εχουμε θέσεις τεκμηριωμένες για όλα τα ζητήματα»

Το «συγκριτικό πλεονέκτημα» του ΠΑΣΟΚ, ως το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που διαθέτει συγκροτημένες θέσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα, αναδεικνύει η Άννα Διαμαντοπούλου μιλώντας στη Realnews. Εκτιμά, εξάλλου ότι η μετακίνηση της «βελόνας» κρίνεται στη σκληρή αντιπολίτευση και στην πειστική πρόταση διακυβέρνησης. Εκεί στηρίζεται και η άποψή της για τα υπό ίδρυση κόμματα. «Οταν μπορέσουν να καταθέσουν θέσεις και σχέδιο», επισημαίνει, «θα φανεί αν επηρεάζουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε, το ‘‘θα ήθελα’’ επικρατεί του ‘‘μπορώ’’». Εκτιμώντας ότι η χώρα έχει ανάγκη από έναν ισχυρό πόλο στην αντιπολίτευση, υποστηρίζει ότι αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ: «Γι’ αυτό και το κάλεσμα για διεύρυνση και ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών δεν είναι απλώς επιλογή, είναι προϋπόθεση πολιτικής επιτυχίας».

Στη ΜΑΡΙΤΙΝΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑΔΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Μπήκε το νέο έτος, αλλά η «βελόνα» παραμένει «κολλημένη» στο ΠΑΣΟΚ. Τι φταίει; Υπάρχει τρόπος να «ξεκολλήσει» και ποιος;

Η βελόνα μιας πυξίδας μετακινείται όταν διαταράσσεται το μαγνητικό πεδίο. Το ίδιο ισχύει και με τις πολιτικές δημοσκοπήσεις. Δεν «ξεκολλoύν» με επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά όταν αλλάξει το ίδιο το πολιτικό πεδίο της αντιπαράθεσης. Αυτό σημαίνει ότι πολιτικοί και δημοσιογράφοι οφείλουμε να επαναφέρουμε τη δημόσια συζήτηση στα πραγματικά προβλήματα. Εκεί ακριβώς το ΠΑΣΟΚ έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Είναι το μοναδικό κόμμα της αντιπολίτευσης που διαθέτει συγκροτημένες, τεκμηριωμένες θέσεις για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Οσα σήμερα αναδεικνύονται με ένταση από τον αγροτικό κόσμο -το κόστος παραγωγής, οι στρεβλώσεις των επιδοτήσεων, η διαφθορά, η απουσία στρατηγικής- το ΠΑΣΟΚ τα έχει ήδη θέσει με κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Δεν περιορίστηκε στην καταγγελία της ανύπαρκτης αγροτικής πολιτικής μιας κυβέρνησης που ασχολήθηκε μόνο με την πελατειακή διανομή επιδοτήσεων. Μίλησε για μια συνολική μεταρρύθμιση του αγροτικού τομέα. Η αλλαγή του πολιτικού πεδίου γίνεται με δομική και σκληρή αντιπολίτευση και με πειστική πρόταση διακυβέρνησης, κατανοητή σε κάθε πολίτη, με λογική και με συναίσθημα. Εκεί θα κριθεί και η μετακίνηση της «βελόνας».

Βρισκόμαστε εν αναμονή ίδρυσης τριών νέων κομμάτων. Πόσο πολύ θα βλάψουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ;

Σήμερα το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην Κοζάνη και οργανώνει την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη για τη δυτική Μακεδονία. Μια περιφέρεια που πλήρωσε βαρύ τίμημα από την απόφαση του 2019 για τη βίαιη ενεργειακή μετάβαση, με το άμεσο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων, χωρίς σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων. Το αποτέλεσμα είναι ότι η δυτική Μακεδονία καταγράφει σήμερα (ΟΟΣΑ), θλιβερές πρωτιές: πρώτη στην ανεργία και στη φτώχεια, δημογραφική κατάρρευση! Το ΠΑΣΟΚ, έπειτα από σοβαρή και πολύμηνη προεργασία, δίνει απαντήσεις για μια δίκαιη ενεργειακή μετάβαση, για την οικονομική αναδιάρθρωση της περιοχής και για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος. Και με ένα καθαρό σύνθημα: Να επιστρέψουμε και να μείνουμε στη γη μας. Οταν τα νέα κόμματα στα οποία αναφέρεστε μπορέσουν να καταθέσουν θέσεις και σχέδιο για τόσο σύνθετα και επώδυνα ζητήματα, τότε θα δούμε αν επηρεάζουν την εικόνα του ΠΑΣΟΚ. Μέχρι τότε, το «θα ήθελα» επικρατεί του «μπορώ».

Είχατε πει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να γίνει… Καρυστιανού, εννοώντας ότι δεν μπορεί να ασχολείται με ένα μόνο θέμα, τα Τέμπη. Να που η κυρία Καρυστιανού μπαίνει πια στην πολιτική σκηνή. Φοβάστε διαρροές προς το κόμμα της;

Σήμερα η κυρία Καρυστιανού εξακολουθεί να ηγείται μιας κίνησης που αφορά την κάθαρση και την απόδοση δικαιοσύνης για την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Πρόκειται για ένα αίτημα απολύτως θεμιτό και βαθιά κοινωνικό, που εκφράζει την ανάγκη της κοινωνίας για αλήθεια, λογοδοσία και σεβασμό στη μνήμη των θυμάτων. Οι προβλέψεις όμως για την επιρροή ενός κόμματος που ανακοινώνεται έμμεσα, χωρίς να γνωρίζουμε τίποτε για τα χαρακτηριστικά, το πρόγραμμά του ή τα πρόσωπα που θα το συγκροτούν δεν βασίζονται πουθενά.

Στο ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να διίστανται οι απόψεις για τον διάλογο με άλλα κόμματα πριν από τις εκλογές, ώστε να είναι πιο έτοιμη μια συνεργασία μετεκλογικά αν χρειαστεί. Τι λέτε;

Η δημιουργία προεκλογικών μετώπων μεταξύ διακριτών και οργανωμένων κομμάτων προϋποθέτει την αποδοχή ότι το καθένα διατηρεί το δικό του εκλογικό ακροατήριο. Αυτό, όμως, δεν είναι ο δρόμος που υπηρετεί σήμερα τον στόχο του ΠΑΣΟΚ. Πολιτικά, αλλά και ως στοιχείο θεσμικής ευθύνης και πολιτικού ενστίκτου αυτοσυντήρησης, το ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές έχει έναν καθαρό στόχο: τη δική του ισχυροποίηση μέσα από τη διεύρυνσή του. Με ένα ανοιχτό κάλεσμα προς τους πολίτες που απομακρύνθηκαν από το πολιτικό σύστημα, προς εκείνους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ και απογοητεύτηκαν, αλλά και προς όσους πίστεψαν τον κύριο Μητσοτάκη και διαψεύστηκαν. Η χώρα έχει ανάγκη από έναν ισχυρό πόλο στην αντιπολίτευση και αυτός είναι το ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό και το κάλεσμα για διεύρυνση και ενεργό συμμετοχή όλων των πολιτών δεν είναι απλώς επιλογή, είναι προϋπόθεση πολιτικής επιτυχίας.

Πιστεύετε ότι δεν είναι ώρα να συζητήσουμε θέματα νομιμότητας στην επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα;

Η δήλωση του πρωθυπουργού για τη Βενεζουέλα ότι «δεν είναι η ώρα να σχολιάσουμε τη νομιμότητα» δεν είναι απλώς ατυχής. Δείχνει φόβο και δειλία μπροστά στην καταιγίδα των γεγονότων. Πολύ περισσότερο όταν η Ελλάδα καλείται, ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να υπερασπιστεί τον Καταστατικό Χάρτη και τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια της ασάφειας. Στο Κυπριακό, στο Αιγαίο και στην ανατολική Μεσόγειο ζητά διαρκώς από τη διεθνή κοινότητα να μην αναγνωρίζει αποτελέσματα που προέκυψαν από απειλή ή χρήση βίας. Το μήνυμα που εκπέμπεται είναι απλό και επικίνδυνο: ότι η νομιμότητα μπορεί να αγνοηθεί από τους ισχυρούς. Αυτή είναι η απειλή που αντιμετωπίζει η Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, κυρίως από την Τουρκία. Η αποδοχή του μηνύματος, έστω και λεκτικά, αποδυναμώνει τη δική της θέση.

Οδεύουμε προς μια κοινωνία στην οποία θα κυριαρχεί, με τη βούλα των επικεφαλής των κρατών, το δίκαιο του ισχυρού; Και, αν ναι, πού τελειώνει αυτό;

Στον διάλογο Αθηναίων και Μηλίων, ο Θουκυδίδης αποτυπώνει το δόγμα ότι οι ισχυροί πράττουν ό,τι τους επιτρέπει η δύναμή τους και οι αδύναμοι υποχωρούν όσο τους επιβάλλεται. Οι Αθηναίοι κατέστρεψαν τη Μήλο. Λίγα χρόνια αργότερα, όμως, έχασαν τον πόλεμο, την ηγεμονία τους και οδηγήθηκαν οι ίδιοι στην καταστροφή. Η ιστορία δείχνει ότι η ισχύς χωρίς δίκαιο μπορεί να παράγει τετελεσμένα, δεν παράγει όμως διάρκεια. Δεν δημιουργεί σταθερότητα ούτε ασφάλεια, δημιουργεί κύκλους βίας και τελικά παρακμή. Ελπίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση θα παλέψει ώστε να επικρατήσει ισχύς με δίκαιο. Γιατί αυτό δεν είναι μόνο ζήτημα αξιών. Επιβολή ισχύος χωρίς την ασπίδα του Διεθνούς Δικαίου ανοίγει τις ορέξεις ισχυρών και σχετικά ισχυρών σε όλο τον πλανήτη και οδηγεί στο δίλημμα «πόλεμος ή ειρήνη», φοβάμαι ότι αυτό έρχεται.