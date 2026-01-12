Κολλαγόνο: Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τη λήψη του, σύμφωνα με διαιτολόγους

Το κολλαγόνο είναι μια πρωτεΐνη που παίζει πολύ πιο σημαντικό ρόλο στον οργανισμό από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι, γεγονός που εξηγεί γιατί έχει γίνει ένα από τα πιο δημοφιλή συμπληρώματα διατροφής. Υπάρχει όμως ιδανική ώρα για τη λήψη του, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη αυτού του πολύτιμου θρεπτικού συστατικού;

Τι προσφέρει το κολλαγόνο στο σώμα μας;

Πριν εξετάσουμε τον χρόνο λήψης του κολλαγόνου, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τη λειτουργία του. «Το κολλαγόνο λειτουργεί ως δομικό στοιχείο για το δέρμα, τις αρθρώσεις, τα οστά και άλλους συνδετικούς ιστούς», εξηγεί η Stephanie Crabtree, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος με έδρα τη Φλόριντα. «Παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στην υγεία του εντέρου, υποστηρίζοντας την ακεραιότητα του εντερικού τοιχώματος».

Πολλοί στρέφονται στα συμπληρώματα κολλαγόνου για τα οφέλη στην εμφάνισή τους. «Το σώμα μας παράγει φυσικά κολλαγόνο, αλλά η παραγωγή αρχίζει να μειώνεται καθώς μεγαλώνουμε. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που παρατηρούμε αλλαγές στο δέρμα, στις αρθρώσεις και στον χρόνο αποκατάστασης», προσθέτει η Crabtree. «Έρευνες δείχνουν ότι η συμπληρωματική λήψη κολλαγόνου μπορεί να βελτιώσει την ελαστικότητα και την ενυδάτωση του δέρματος, βοηθώντας στη διατήρηση της νεότητας καθώς περνούν τα χρόνια».

Ποια είναι η καλύτερη ώρα για τη λήψη κολλαγόνου

Διαιτολόγοι αποκαλύπτουν την καλύτερη στιγμή για να εντάξετε το κολλαγόνο στην καθημερινή σας διατροφή, ώστε να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη, καθώς και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε τη λήψη του.

«Σε γενικές γραμμές, δεν υπάρχει απαραίτητα μια ιδανική ώρα της ημέρας για τη λήψη κολλαγόνου», αναφέρει η Jordan Hill, εγγεγραμμένη διαιτολόγος στο Live It Up. «Ωστόσο, για να αποκομίσετε τα μέγιστα οφέλη, θα πρέπει να το λαμβάνετε με συνέπεια». Οι ειδικοί συμφωνούν ότι το να θυμάστε να το παίρνετε καθημερινά είναι πολύ πιο σημαντικό από το να το λαμβάνετε την ίδια ακριβώς ώρα.

Παρόλα αυτά, η ώρα λήψης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους στόχους σας:

Για μυϊκή ενίσχυση και αρθρώσεις : Η Hill προτείνει τη λήψη του 30 έως 60 λεπτά πριν από την προπόνηση .

: . Για χαλάρωση και ποιοτικό ύπνο: «Ορισμένοι προτιμούν να παίρνουν το κολλαγόνο το βράδυ επειδή περιέχει γλυκίνη, ένα αμινοξύ που έχει αποδειχθεί ότι βοηθά στη χαλάρωση και την ποιότητα του ύπνου», προσθέτει η ειδικός Crabtree.

Πρέπει να λαμβάνεται το κολλαγόνο μαζί με φαγητό;

«Δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύετε το κολλαγόνο με φαγητό για να απορροφηθεί, αλλά μπορεί να βοηθήσει», σημειώνει η Crabtree. «Ο συνδυασμός του κολλαγόνου με τροφές που περιέχουν βιταμίνη C και μέταλλα, όπως ο ψευδάργυρος και ο χαλκός, ενισχύει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου από τον οργανισμό, καθώς η βιταμίνη C παίζει καθοριστικό ρόλο στη σύνθεσή του».

Ωστόσο, δεν χρειάζεται να φάτε ένα πορτοκάλι αμέσως μόλις πάρετε το συμπλήρωμα. «Δεν απαιτείται να λαμβάνονται ταυτόχρονα, αρκεί να καταναλώνονται μέσα στην ίδια ημέρα», διευκρινίζει η Hill.

Πώς να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη

Αν θέλετε να δείτε τα μέγιστα αποτελέσματα, ειδικά για την υγεία του δέρματος, δώστε προτεραιότητα σε τροφές πλούσιες σε βιταμίνη C στην καθημερινή σας διατροφή. Η βιταμίνη C υποστηρίζει τη φυσική παραγωγή κολλαγόνου από το σώμα σας, ανεξάρτητα από το αν παίρνετε συμπληρώματα ή όχι.

Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν ξεκινήσετε τη λήψη κολλαγόνου

Τα συμπληρώματα κολλαγόνου κυκλοφορούν σε διάφορες μορφές, όπως σκόνες και κάψουλες. Ωστόσο, οι ειδικοί Hill και Crabtree προτιμούν την άοσμη σκόνη κολλαγόνου λόγω της ευελιξίας της. «Μπορείτε εύκολα να την προσθέσετε σε smoothies, καφέ, σούπες, ακόμα και σε αρτοσκευάσματα, χωρίς να αλλοιωθεί η γεύση», αναφέρει η Crabtree. «Αυτή η ευκολία καθιστά πιο απλή τη συνεπή χρήση του, κάτι που έχει μεγαλύτερη σημασία από την ίδια τη μορφή του συμπληρώματος».

Είναι ασφαλές το κολλαγόνο;

Καθώς το κολλαγόνο είναι μια ουσία που παράγεται φυσικά από τον οργανισμό, θεωρείται γενικά ασφαλές. Παρόλα αυτά, είναι σημαντικό να ελέγχετε τη λίστα των συστατικών και να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας πριν ξεκινήσετε, ειδικά εάν λαμβάνετε φάρμακα ή πάσχετε από κάποια ιατρική πάθηση.

«Ορισμένα προϊόντα κολλαγόνου περιέχουν πρόσθετες βιταμίνες, μέταλλα, βότανα ή άλλα λειτουργικά συστατικά. Αυτές οι προσθήκες είναι πιο πιθανό να αλληλεπιδράσουν με φαρμακευτικές αγωγές», εξηγεί η Crabtree.

Κολλαγόνο και διατροφή

Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι το κολλαγόνο δεν πρέπει να υποκαθιστά κανένα συστατικό μιας ισορροπημένης διατροφής.

«Αν και το κολλαγόνο είναι τύπος πρωτεΐνης, θεωρείται “ατελής” πρωτεΐνη, καθώς δεν παρέχει όλα τα απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται το σώμα», επισημαίνει ο Hill. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να λαμβάνετε πλήρεις πηγές πρωτεΐνης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Το κολλαγόνο αποδίδει καλύτερα όταν λαμβάνεται με συνέπεια και συνδυάζεται με μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.