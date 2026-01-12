Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν είσαι ο Σέρλοκ Χολμς θα βρεις τον μοναχικό παπαγάλο σε 8 δευτερόλεπτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση, παπαγάλος

Για να λύσετε αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση, που έχει δυσκολέψει ακόμη και τους πιο δυνατούς λύτες, χρειάζεστε πολύ καλή παρατηρητικότητα.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε δεκάδες πολύχρωμους παπαγάλους. Ένας από αυτούς δεν έχει ταίρι. Μπορείτε να εντοπίσετε τον μοναχικό παπαγάλο σε 8 δευτερόλεπτα;

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 8 δευτερόλεπτα για να βρείτε τον μοναχικό παπαγάλο.

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία. Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας.

Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας. Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική.

Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν τον μοναχικό παπαγάλο. Όσοι δεν τα κατάφεραν μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Βρείτε τις 3 διαφορές στη φωτό με το λαγουδάκι που τρώει τη φράουλα – Μπορείτε να λύσετε το τεστ παρατηρητικότητας μέσα σε ...

Καιρός: Χιόνια και πολικές θερμοκρασίες τη Δευτέρα – Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Συντάξεις: Ολοταχώς προς νέο ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων το 2025 – Οι βασικοί λόγοι

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:00 , Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026: Ζυγοί, είστε έτοιμοι για μια ανανέωση στη ζωή σας

Τι θα συμβεί σήμερα Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Είστε μωρό της νύχτας; Πώς επηρεάζει η ώρα γέννησης την προσωπικότητά σας

Η ώρα της ημέρας που γεννιέται κάποιος επηρεάζει σημαντικά την προσωπικότητά του. Επειδή ο Ήλι...
20:00 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Νιώθετε παγιδευμένοι σε έναν γάμο που φαίνεται καταδικασμένος; 5 σημάδια που δείχνουν ότι αξίζει να παλέψετε για τη σχέση σας

Η αμφισβήτηση της αξίας και της διάρκειας του γάμου, είναι πιο συχνή από όσο νομίζετε. Η απιστ...
19:00 , Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026

Πλυντήριο πιάτων: Βελτιώστε την απόδοσή του με μια εργασία καθαρισμού που διαρκεί μόνο ένα λεπτό

Το πλυντήριο πιάτων σας βοηθάει να εξοικονομήσετε χρόνο και ενέργεια στην κουζίνα. Όσο εκείνο ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι