Μόλις επέστρεψε σπίτι η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήρθε αντιμέτωπη με μια έκπληξη που της επεφύλασσε ο αγαπημένος της. Ο Snik της έκανε δώρο ένα κουτάβι και το μοντέλο τρελάθηκε από χαρά.

"Came home to this" έγραψε στη λεζάντα του insta story που ανέβασε δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους την έκπληξη του αγαπημένου της.