Γυάλινα βάζα: Το έξυπνο κόλπο με μαγνήτες για να τα καθαρίζετε χωρίς κόπο

Σταματίνα Στίνη

timeout

Γυάλινα βάζα: Το έξυπνο κόλπο με μαγνήτες για να τα καθαρίζετε χωρίς κόπο
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Δεν υπάρχει τίποτα πιο όμορφο από μια σύνθεση λουλουδιών σε ένα γυάλινο βάζο που κοσμεί το τραπέζι ή δίνει ζωή σε ένα δωμάτιο. Ωστόσο, όταν το νερό παραμένει στάσιμο για καιρό, το βάζο γεμίζει με άλατα και βρωμιά. Επειδή είναι σχεδόν αδύνατο να χωρέσει το χέρι σας στα περισσότερα βάζα για να τρίψετε τις καμπύλες και τα δύσκολα σημεία, ο καθαρισμός τους καταλήγει να απαιτεί ατελείωτες ώρες μουλιάσματος.

Εστίες κουζίνας: Το σπιτικό μείγμα για να καθαρίσετε εύκολα το επίμονο λίπος

Η απλή λύση για να καθαρίζετε τα βάζα χωρίς κόπο

Τα μαγνητικά εργαλεία για τον καθαρισμό γυαλιού αποτελούν μια απλή λύση: τοποθετήστε ένα σφουγγαράκι με μαγνήτη μέσα στο βάζο και χρησιμοποιήστε έναν μαγνήτη από την εξωτερική πλευρά για να το μετακινήσετε. Έτσι μπορείτε να καθαρίσετε εύκολα το γυάλινο βάζο και να γίνει ξανά αστραφτερό σαν καινούργιο.

Από τα παράθυρα στα βάζα: Η δύναμη των μαγνητών

Γυάλινος πολυέλαιος: Ο καλύτερος τρόπος για να τον καθαρίσετε εύκολα και με ασφάλεια

Όπως ακριβώς συμβαίνει με τα στενά σημεία των βάζων, έτσι και ο καθαρισμός της εξωτερικής πλευράς των παραθύρων αποτελούσε ανέκαθεν πρόκληση. Αυτός είναι ο λόγος που τα μαγνητικά εργαλεία είναι τόσο δημοφιλή για τον εύκολο καθαρισμό των τζαμιών.

Αυτή η ίδια λογική μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλά περισσότερα αντικείμενα εκτός από τα παράθυρα. Είτε αγοράσετε ένα έτοιμο εργαλείο καθαρισμού με μαγνήτη είτε φτιάξετε το δικό σας (DIY), μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλούς τύπους γυαλιού, όπως:

  • Στενά βάζα
  • Ψηλά ποτήρια
  • Παράθυρα και καθρέπτες
  • Ενυδρεία

Με αυτό το κόλπο, θα γλιτώσετε χρόνο και κόπο, εξασφαλίζοντας ότι ακόμα και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του σπιτιού σας θα λάμπουν από καθαριότητα.

Πώς να καθαρίσετε τα γυάλινα βάζα σας χρησιμοποιώντας μαγνήτες

Τα ψηλά ή στενά γυάλινα βάζα είναι πανέμορφα, αλλά ο καθαρισμός τους στα δύσκολα σημεία μπορεί να αποτελέσει πρόκληση. Η λύση κρύβεται σε ένα απίστευτο κόλπο: τη χρήση μαγνητών.

Τι θα χρειαστείτε

Μπορείτε είτε να αγοράσετε έτοιμους μαγνητικούς καθαριστές τζαμιών, είτε να φτιάξετε τους δικούς σας πανεύκολα (DIY):

  • Κόψτε ένα σφουγγάρι σε δύο μικρά κομμάτια που να χωρούν στο άνοιγμα του βάζου σας.
  • Κάντε μια μικρή σχισμή σε κάθε κομμάτι σφουγγαριού.
  • Τοποθετήστε από έναν μαγνήτη σε σχήμα δίσκου μέσα σε κάθε σχισμή. Τώρα έχετε τον δικό σας μαγνητικό καθαριστή για βάζα!

Οδηγίες καθαρισμού βήμα-βήμα

Η διαδικασία είναι απλή και εξαιρετικά αποτελεσματική για να απομακρύνετε άλατα και υπολείμματα:

  1. Βουτήξτε τα σφουγγαράκια σε νερό με σαπούνι ή χρησιμοποιήστε ένα σπιτικό καθαριστικό τζαμιών που δεν αφήνει θαμπάδες.
  2. Τοποθετήστε το ένα σφουγγαράκι μέσα στο βάζο και το άλλο στην εξωτερική πλευρά, στο ίδιο ακριβώς σημείο ώστε να «πιαστούν» μεταξύ τους.
  3. Μετακινήστε τον εξωτερικό μαγνήτη. Το εσωτερικό σφουγγάρι θα ακολουθήσει την κίνησή του, επιτρέποντάς σας να τρίψετε ακόμη και τα πιο δυσπρόσιτα σημεία του βάζου.
  4. Μόλις τελειώσετε, ξεπλύνετε το βάζο με καθαρό νερό και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.

Τώρα που το βάζο σας αστράφτει, είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε εντυπωσιακές συνθέσεις λουλουδιών που δεν θα επισκιάζονται πια από ένα βρώμικο γυαλί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 πράγματα που πρέπει να κρατάτε πάντα μυστικά, ακόμη και από τους φίλους σας

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Nestle: Ανακαλεί προληπτικά προϊόντα βρεφικού γάλακτος λόγω πιθανής ύπαρξης τοξίνης – Αναλυτική λίστα

Γερμανία: Η προειδοποιητική επιστολή Μερτς στους βουλευτές – Σε «πολύ κρίσιμη κατάσταση» τομείς της οικονομίας

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:00 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Αν θέλετε να διατηρήσετε την αγάπη ζωντανή για δεκαετίες, πείτε αντίο σε αυτές τις 8 μικρές αλλά καταστροφικές συνήθειες

Καμία μακροχρόνια σχέση δεν προκύπτει τυχαία. Αντίθετα, καλλιεργείται μέσα από μικρές, καθημερ...
16:01 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν τύχη έως τις 11 Ιανουαρίου – «Αφοσιωθείτε στην εξέλιξή σας»

Έως την 11η Ιανουαρίου 2026, τρία ζώδια θα ζήσουν μία εξαιρετικά τυχερή εβδομάδα, η οποία ξεκί...
11:01 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Οι 8 φράσεις που χρησιμοποιούν οι εγωιστές για να χειραγωγούν τα αισθήματά σας και να σας κρατούν παγιδευμένους στη σχέση

Όλοι μας έχουμε βρεθεί σε αυτή την κατάσταση —παγιδευμένοι σε μια μπερδεμένη σχέση που νιώθουμ...
10:07 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Τα 3 ζώδια που μπαίνουν σε μια νέα και ισχυρή περίοδο – «Ανοίγει η πόρτα για σημαντικές επιτυχίες και κατακτήσεις»

Από σήμερα, 6 Ιανουαρίου 2026, 3 ζώδια εισέρχονται σε μία νέα, ισχυρή  εποχή. Η Σελήνη στην Πα...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι